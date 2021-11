El transporte de mercancías urge medidas contra la competencia desleal y la escalada del gasóleo

Antonio Domínguez, de Transportes Domínguez, en Piñeiro (Silleda), explica que debido al encarecimiento del gasóleo, en octubre su flota de 32 camiones gastó en combustible 18.000 euros más que en junio. Y el problema no es sólo el precio, sino el propio suministro de gasóleo. “La mayoría de nuestra flota usa AdBlue”, apunta el director ejecutivo de Gagotrans, Iván González. Suele ser el carburante que usan los camiones de hasta cuatro años. En los dos últimos meses se ha encarecido un 100%, de modo que “va a escasear, y esto va a suponer que no podremos hacer todos los portes que queramos”. Es más, González conoce empresas con camiones ya parados o bien por falta de combustible o bien por falta de conductores.

En Portugal, la administración concede subvenciones al sector para comprar maquinaria nueva. En España existe una ayuda para la transición ecológica “pero aquí no es viable. Lo lógico serían ayudas para el diésel. Solo tenemos el céntimo sanitario, y significa muy poco”, apunta una de los socios de Dibertrans, Pilar Diéguez. Transportes Domínguez probó un camión de gas, 40.000 euros más caro que uno de gasóleo, “y nos lo vendían como si ese coste a mayores nos lo fuésemos a ahorrar en combustible”. Tampoco hay ayudas para formar a nuevos conductores, que además de gastarse entre 2.500 ó 3000 euros tienen que formarse en logística y otras cuestiones.

Autovías

La falta de relevo generacional va a ser un problema a corto plazo., y no podemos olvidar que el 85% de las mercancías se mueven por carretera. Tanto Antonio Domínguez como Iván González y Pilar Diéguez instan al gobierno a velar por las pequeñas empresas, en vista del volumen de mercado en este sector y en lo difícil que lo tienen las pymes. “Hay grandes compañías de Europa del Este, con varios camiones repartidos y parados en distintas ciudades de España”, que no se marchan hasta ir cargados. En territorio español pueden permanecer el tiempo que quieran pero en Francia, por ejemplo, un camión no puede estar parado más de dos días. Es una norma que debe implantarse aquí, echa en falta el gerente de Transportes Domínguez. En otros países como Bélgica o Alemania, los camiones españoles deben pagar una tarifa por transitar por sus vías, “y aquí en España se nos pretende imponer el abono por el uso de autovías”, se queja el CEO de Gagotrans, que mueve 30 camiones.

"Los márgenes están quedando en los intermediarios, que apenas tienen inversión en camiones ni chóferes"

Antaño, era normal que el fabricante pagase a la empresa de transportes el viaje de ida y vuelta. Ahora asume solo el de ida, y es muy raro que abone también un hotel al transportista para que no tenga que dormir en su camión. Decíamos que las mercancías se mueven sobre todo por carretera, y hubo quien ya vio el nicho de mercado: los cargadores. Son operadores logísticos, una especie de comerciales que apenas tienen flota y que, en las subastas de transporte, subcontratan esos viajes a pymes y autónomos. Estos intermediarios “tienen más comerciales que camiones, visitan a los fabricantes y les ofrecen un servicio”. Ahí las pequeñas empresas no pueden competir, pero tampoco quieren volver con el camión vacío, y por eso, como indica Pilar Diéguez, es necesario que la administración que exija a estos intermediarios una flota proporcional a su facturación, porque ganan bastante más y apenas tienen inversión en camiones o chóferes.

Sí es cierto que algunos fabricantes han subido los precios que pagan a las empresas de transporte, pero sigue sin cubrir los gastos. Por eso, el sector quiere dejar claro que no es el precio del gasóleo el que ha encarecido la cesta de la compra. “Esos márgenes de beneficios están quedando en los intermediarios”, recalca la socia de Dibertrans, con 8 vehículos. Antonio Domínguez calcula que si el gasóleo subió un 30%, los portes lo hicieron en un 7, así que es imposible que sean la causa de la subida de la cesta de la compra.

"En el transporte marítimo se acordaron precios, y ahora las tarifas son un 150% más altas que hace un año"

La competencia desleal afecto en su momento al transporte marítimo, como recuerda Iván González (Gagotrans también está inmerso en este sector). Lo que se hizo “fue acordar precios” y ahora mismo las tarifas están un 150% más altas que hace un año. Iván González tiene claro que es imprescindible la unión en el sector del transporte por carretera, “para poder subir precios cuando el mercado lo requiera”.

Huelga justo antes de Navidad

El Comité Nacional de Transportes por Carretera convocó una huelga del 20 al 22 de diciembre como protesta por el abandono del gobierno frente a su situación. Las tres empresas consultadas tienen opiniones dispares sobre esta medida. “No hay mucha confianza, porque el transporte está marcado por la falta de unión del sector. Animamos a todo el mundo a secundar esta iniciativa”, indica el CEO de Gagotrans, Iván González, en vista de que cada vez el mercado está más copado por las grandes empresas.

Para el gerente de Transportes Domínguez, Antonio, no está tan claro que ese parón pueda generar problemas de desabastecimiento. “Nunca fui partidario de presionar, pero no nos queda otro remedio. Que conste que soy más partidario de hacer una huelga una semana entera, en lugar de antes de Nochebuena”. Por su parte, desde Dibertrans Pilar Diéguez, recalca que “estamos a la expectativa de que haya negociaciones. Lo malo es que no existe un plan claro de lo que se reclama con este parón. Por lógica, tendríamos que secundarla”. E insiste en que en esa negociación tienen que entrar cuestiones como la subida del precio que pagan los fabricantes y el coto a los intermediarios.