La firma estradense Ondas do Mar recibe el sello de Artesanía de Galicia

“Me dijeron que el encaje de Camariñas que yo hago es diferente y es cierto, porque los diseños son todos hechos por mí. Pero además valoraron las mezclas que hago con el pintado de vestidos a mano junto al encaje”, explica la camariñana. Esta semana, pasará por los micrófonos y los objetivos de Artesanía de Galicia para iniciar su promoción junto al resto de artesanos que forman parte de esta conocida red autonómica. “La verdad es que me siento abrumada por todo esto porque fueron ellos los que me llamaron. No me lo esperaba”.

Nacida en la localidad de Camariñas hace 46 años, Josefina Campaña comenzó a palillar con solo seis años. El destino la trajo sin embargo hasta Santa Cruz de Rivadulla hace unos años. A comienzos de este 2021 decidió abrir su propia boutique en A Estrada, donde vende sus creaciones y ha creado una escuela de palilleiras. “Llevo 40 años palillando. Estuve estudiando en una escuela taller, en la cual me enseñaron a diseñar. Eso me permite también hacer diseños propios y hace tres años empecé a vender mis creaciones en una página web”, explica una mujer que cuenta también con un gran número de seguidores a través de las redes sociales, en las comparten vídeos sobre el proceso de sus creaciones. “Tengo muchos pedidos, especialmente ahora por las cosas que hago con pintura. Incluso tengo pedidos desde Suiza”, señala.