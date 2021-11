“Comer con las manos y mancharnos sigue siendo lo que más nos gusta”

La Guía Repsol ha otorgado a 78 locales de restauración de Galicia sus ‘soletes’, la nueva calificación que estrenó el pasado mes de junio con la que busca reconocer sitios muy conocidos por la gente local pero que muchas veces no aparecen en las guías. De esos reconocimientos, 19 están en la provincia de Pontevedra, y solo uno en las comarcas de Deza y Tabeirós. Se trata del establecimiento estradense Argentinos Burguer, fundado en 1980 por la familia Pose Ventura.

–¿Cómo han recibido esta mención?

–Los soles son unos premios o una lista de restaurantes de alto nivel. Esta es una lista diferente, destinada a una hostelería más de a pie, más de calle. Una hostelería humilde que hace bien las cosas, de una manera diferente y con cariño. A nosotros nos pilló totalmente por sorpresa. No teníamos ni idea. Fue un amigo que tiene un restaurante en Ferrol, el Camino del Inglés, el que nos avisó. Estamos muy contentos. Después de cuarenta años haciendo cosas, trabajando en un pueblo y siendo una hamburguesería, está guay que te conozcan.

–¿Cómo funcionan estos reconocimientos? ¿Vinieron por aquí algún día?

–A este nivel no tengo ni idea. A nivel de Guía Michelín o Guía Repsol tienen visitadores oficiales que van por los restaurantes pero en este caso no creo que lleguen a eso. Supongo que influirá mucho el boca a boca entre críticos gastronómicos o las redes sociales. Creo que es más la fama ganada durante años que una visita de un crítico. Luego puede que viniesen a comprobar.

–¿Cuándo y cómo arranca Argentinos Burguer?

–Argentinos comienza por un matrimonio de emigrantes. Mi padre (Sindo Pose) era un gallego retornado y mi madre (Marta Ventura) era una argentina que tuvo la mala suerte de casarse con un gallego. Llegó un momento que mis abuelos, después de 40 años en Argentina, querían venir a morir a Galicia, así que se vinieron para aquí con ellos. Mis padres venían de una cultura donde ya había hamburguesas y había una tradición muy grande de pizzas. Donde tú ibas al cine a comer una hamburguesa. Sin embargo, aquí no había nada de eso. Para comer una hamburguesa tenías que ir a Vigo o a Ourense. Solo había sitios de bocadillos. Así surgió la idea. Sin embargo, mi madre quería irse para una ciudad grande. Ella nació en Buenos Aires, una ciudad con diez millones de habitantes. Venía de estudiar ingeniería aeroespacial en la Universidad. Cuando llegó aquí, justo después de la dictadura, se encontró una cultura más atrasada y en un pueblo con tres mil habitantes. Fue un palo y quería irse a Coruña o Vigo a montar el negocio. Aquí sin embargo había este local de la familia, así que mi padre, una vez más, la convenció de que era el sitio ideal. Así fue como decidieron montar aquí una de las primeras hamburgueserías de Galicia.

–¿Cómo fueron esos inicios?

–Cuando abrieron muchos les llamaban locos. Lo habitual cuando eres pionero en algo. Lo curioso es que abrieron un viernes y nos les paró de entrar gente hasta el lunes por la mañana. No pudieron cerrar en 72 horas. Tiraron un colchón y se turnaban para descansar. Incluso pasó una chica y le preguntaron si quería trabajar. Empezó en el momento. Una anécdota curiosa fue que Estrella Galicia les negó un grifo de cerveza porque decían que una hamburguesería en un pueblo solo iba a durar unos meses abierta. No lo tuvimos hasta hace poco cuando nos pidieron perdón y limamos asperezas.

–Por aquí han pasado un gran número de generaciones de estradenses.

–Hay muchos que tomaron aquí su primera hamburguesa o el primer perrito. Argentinos fue un lugar de referencia para muchas generaciones de estradenses que hoy en día son mayores. Ahora hay gente que trajeron a sus hijos y ahora traen a sus nietos. Hablamos de terceras y cuartas generaciones.

–Han ido sin embargo evolucionando mucho su propuesta desde esos primeros años.

–Argentinos empezó con un loca más pequeño. En el 87 ampliamos a la zona de la barra y la cocina. Ahí metimos las pizzas y las masas. En el 95 metimos las Tex-Mex y las comidas más viajeras. En el 2010, en un viaje a Madrid, comí unas hamburguesas gourmet y decidí que había que tirar por ahí. También apostamos por las jornadas gastronómicas. Es ir evolucionando. Con el Covid le dimos una vuelta más. Puede que en los últimos años perdiésemos algo de clientela, porque ya no tenemos precios tan asequibles. Ahora no tenemos hamburguesas de 3,50 euros. Entendemos que eso ya lo ofertan muchos. Aquí vienes a comer una hamburguesa de vaca gallega, de 200 gramos, con pan brioche que hacemos nosotros, con ingredientes distintos... Eso nos llevó a perder clientes pero creo que era por donde teníamos que tirar y más con un aforo reducido como el nuestro. Puede que nos equivoquemos o puede que no. Eso es algo que dirá el tiempo.

–Parece que quieren ser pioneros como lo fueron sus padres.

–Ese es un poco nuestro Late Motiv. La gente de A Estrada necesita esas cosas. Este es un pueblo suficientemente potente como para tener una oferta más allá de la cocina gallega tradicional. Aquí no hay chinos, ni sitios de comida americana o mejicana. Nosotros intentamos hacer un popurrí de todas esas tendencias que están en el mundo y acercarlas a los vecinos de A Estrada, que son los que nos dieron la vida. Un ejemplo es el Pulled Pork. Nosotros lo descubrimos hace años en Nueva York y decidimos hacerlo aquí. Era una novedad y hoy lo venden incluso en la gasolineras. Nosotros intentamos traer a la Estrada esas tendencias, especialmente de comida callejera. No podemos olvidar nunca que somos una hamburguesería. Comer con las manos y mancharnos sigue siendo lo que más nos gusta.

–Esa evolución pudo tener algo que ver en el “solete”.

–Puede ser. No nos gusta quedarnos en una carta fija, en un sota, caballo y rey. Antes lo hacíamos con las jornadas gastronómicas pero ahora lo hacemos con tres o cuatro platos nuevos cada fin de semana.