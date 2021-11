El BNG propone 5 millones de euros para abaratar la autopista en los presupuestos

El Bloque dezano añade que la única alternativa a la “carísima” AP-53 es la Nacional 525 y recuerda que pese a ello, la autopista tiene un promedio de tráfico diario de unos 5.000 vehículos. Por todo ello, considera un “sablazo diario a miles de gallegos y gallegas” que la usan fundamentalmente para ahorrar tiempo de viaje y combustible, debido a la saturación de la Nacional 525, especialmente con tráfico pesado, y evitar multas de tráfico, muy frecuentes en este vial”.

Por todo esto, el Bloque de Deza pide la rebaja de los peajes y el rescate del proyecto de mejora integral de la Nacional 525, en el tramo Lalín-Ponte Ulla, redactado en 2008, que contemplaba la dotación de un tercer carril en la mayor parte del trayecto, así como el arreglo de las intersecciones en la Nacional 525 entre los puntos kilométricos 249 (Lalín) y el 321 (Ponte Ulla). “En este proyecto se hacía referencia a las aceras en Bendoiro y las sendas peatonales para unir Taboada con Silleda y las de Chapa y Lamela para unirlas con A Bandeira”, indican los nacionalistas dezanos. La otra enmienda referida a los cruces de la N-525 para acceder a Mizoite y A Gouxa, “que pese a estar construidos los pasos subterráneos desde hace años, carece de acceso a los mismos”, concluye la petición.

Por otro lado, el BNG de Deza considera que en lo referente a la AP-53, “el PP y el PSOE son las dos caras de la misma moneda porque sólo se acuerdan de pedir la rebaja de los peajes cuando no gobiernan a nivel estatal”. Recuerda que la comarca cuenta con más de 40.000 habitantes “a los que habría que añadirle una parte de la población de A Estrada que utiliza estas infraestructuras en su movilidad y que tiene una relación de dependencia con Santiago de Compostela como capital administrativa de referencia sanitaria y estudiantil”.

Bonificación “popular” similar a la de la AP-9

José Crespo, alcalde de Lalín, insistió ayer en los micrófonos de Radio Lalín que el Partido Popular ya pidió “unas bonificaciones como las de la AP-9”. En este sentido recuerda que el grupo popular “ya solicitó en el Congreso una bonificación, por lo menos para ir empezando. No es una bonificación exagerada porque ese dinero para el ministerio es el chocolate del loro”. Crespo le recuerda al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que “esto no es una solicitud de Pepe Crespo, ni del PP, ni es una ocurrencia de nadie que le quiera meter un dedo en un ojo por los colores políticos” y subraya que se trata de “una petición que realizamos los alcaldes en nombre de empresarios, autónomos, vecinos, de todos los concellos que se ven agraviados por esta autopista, que es de las más caras de España”. El regidor municipal de Lalín cree que “si hay voluntad política tampoco cuesta tanto” y explica que el objetivo sería copiar la fórmula de la AP-9 donde “si vas y vienes en el mismo día la bonificación es del 50%, y si haces más de 20 viajes al mes, tienes otra rebaja del 20%. Sería un peaje asumible para todos lo usuarios y la autopista no perdería nada”.