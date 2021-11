A Estrada celebrou onte o acto de entrega dos XXX Premios San Martiño de Normalización Lingüística, que nesta edición recaeron no docente e investigador José Manuel Bértolo Ballesteros, na modalidade A Estrada e Comarca de Terra de Montes; o colectivo Rompente, na de Galicia Enteira, e o programa radiofónico Sempre en Galicia, de Montevideo, na de Toda unha vida.

O acto, presentado por Chus Bascuas e amenizado pola actuación de Guadi Galego, tivo lugar no Teatro Principal da Estrada. Canda o secretario xeral de Política Lingüística, o estradense Valentín García, tamén participaron no acto o alcalde da Estrada, José López Campos; o representante do padroado, Iván Sanmartín, e os galardoados: José Manuel Bértolo, Antón Reixa e Alberto Avendaño, en representación de Rompente, e Manuel Suárez, en nome de Sempre en Galicia.

Valentín García destacou a importancia destes premios, que foron concibidos para a promoción da lingua galega, e respecto aos galardoados salientou que son “dignos merecedores desta distinción e agradecemento polo traballo que levan xa tantos anos facendo a prol da cultura en galego”.

En canto a Rompente, este premio coincide co novo espectáculo, que se presenta no Teatro Principal da Estrada o próximo 18 de novembro (20.30 horas). Titulado Algo que levar á boca , supón o seu retorno aos escenarios 40 anos despois.