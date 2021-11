El grupo parlamentario popular en el Congreso acaba de registrar una propuesta para rebajar el impacto que los peajes de la AP-53 tienen sobre sus usuarios. La iniciativa, dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad, pasa por que se habiliten dos millones de euros para bonificación de las tarifas, una medida inicial mientras la Xunta no concluye un informe económico relacionado con la carestía de la vía de alta capacidad que comunica Santiago de Compostela con la comarca dezana.

Los populares aducen en su enmienda de modificación a las cuentas públicas que el Parlamento de Galicia había aprobado el 29 de septiembre de forma unánime una proposición no de ley en la que ya se instaba al Gobierno central a implantar bonificaciones en esta autopista, “la más cara de Galicia y una de las veinte más caras de España”. Esta iniciativa trasciende solo una semana después de que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, anunciase en las obras del enlace de la AG-53 en Dozón que la Xunta reclamaría dinero en los PGE del próximo año para abaratar el precio de la autopista. Precisamente este departamento del gobierno autonómico es el encargado de elaborar un estudio sobre el impacto económico de la infraestructura estatal, que está siendo ultimado. En un encuentro con la conselleira impulsado por el regidor lalinense, José Crespo, al que acudieron una quincena de alcaldes, se decidió que la consellería evaluase el impacto de aplicación de las bonificaciones aprobadas para la AP-9 en esta vía. Inicialmente se planteó la gratuidad del viaje de vuelta en el mismo día para turismos y un 20% adicional para todos los usuarios habituales.

Cara y sin descuentos

Viajar por la autopista Santiago-Dozón es ahora un 74% más caro que cuando fue inaugurada, en 2003, pues entonces la conexión entre Lalín y la capital gallega suponía a los usuarios un desembolso de 3,47 euros y ahora alcanza los 6,05. Con un coste de 10 céntimos por kilómetro, hay tramos como A Bandeira-Silleda –de tan solo 9.000 metros– que llega a los 31 céntimos. Pero además de cara, esta vía de comunicación de pago es la única de España en la que su concesionaria no aplica descuentos en este sentido y opera con unas únicas tarifas; es decir, no ofrece bonificaciones, tampoco, por la utilización del telepeaje; un dispositivo también conocido popularmente como OBE [por su acrónimo en inglés On Board Equipment]. Y es así mientras la empresa está implantando cada vez más este mecanismo de pago. La concesión no expira hasta 2074; en el resto será entre 2026 y 2050.

Accidente en Agolada

Una mujer resultó herida leve ayer en una colisión producida en Agolada. El suceso tuvo lugar a las 10.43 horas cuando dos turismos chocaron fronto-lateralmente en el cruce de la Nacional 640 y el vial que comunica con Melide (P0-840). Una ambulancia medicalizada atendió a la conductora de uno de los automóviles. GES de Lalín, dos agentes de la Guarda Civil de Tráfico, otros tantos de Protección Civil del municipio y un equipo de mantenimiento de carreteras participaron en el operativo de emergencia.