Un mundial con corona y ADN estradenses

Los deportistas estradenses Miguel Pereira Pola y Dori Carbia disputaron el pasado fin de semana el Campeonato del Mundo de Culturismo Natural (II WNFBA World Championship), que tuvo lugar en la localidad valenciana de Liria. Pereira compitió el domingo dentro de la categoría absoluta en la jornada matinal, mientras que Carbia lo hizo en la competición de bikini amateur. Él revalidó su cetro mundial conseguido en la edición de 2019 y ella acabó entre las mejores de un campeonato que reunió a más de un centenar de culturistas.

Pereira explica cuál ha sido su recorrido hasta convertirse en miembro de pleno derecho de la máxima categoría: “Los profesionales recibimos una especie de distinción cuando consigues un físico por decirlo así top. A mi me lo concedieron en el campeonato de España cuando gané las dos categorías y a mayores me habían dado el Pro. Eso te habilita para el campeonato profesional”. El campeón del mundo estradense también señala que en citas como la valenciana del pasado fin de semana “compites contra los mejores de los mejores. Nosotros en la final nos clasificamos seis y yo me presenté a una categoría libre de peso. Llegué con un peso muy finito y el que quedó segundo pesaba casi 23 kilos más que yo. Imagínate la diferencia de tamaño que había en el Mundial”. Con este panorama, Miguel Pereira tuvo que decidirse por un plan específico con el que poder igualarse y superar a sus rivales. “Yo lo tenía muy complicado, así que mi estrategia era contra gente tan grande llegar lo más seco, seco, que quiere decir con el mínimo de grasa posible, para sacar diferencia a los que eran más grandes que yo. Y la estrategia funcionó”, asegura satisfecho.

La cábala

Desde que Dios creó el mundo en 7 días, este número está unido de misteriosos modos a nuestra vida. Hay principios universales indisolublemente ligados a ciertos números que son avalados por todas las religiones y civilizaciones. Entre los más importantes se cuenta el número 7. Para Miguel Pereira la cábala jugó en su favor este domingo en Liria porque “se juntaron muchas cosas para bien. El primer campeonato que hice de culturismo coincidió en su momento con el último cumpleaños de mi padre y, precisamente, el pasado domingo se cumplían diez años de su fallecimiento, que fue un día 7. Además, el próximo 7 de enero voy a ser papá y justo en el campeonato me dieron el dorsal número 7. Así que, en mi foto del podio estoy mostrando el número 7 a la cámara porque todo coincidió así”, rememora.

Sea como fuere, el estradense terminó por llevarse el gato al agua en un campeonato del mundo donde la gran mayoría de participantes fueron españoles pero, a pesar de la pandemia, también estuvieron deportistas procedentes de Argentina, Rumanía, Bélgica, Colombia, Marruecos, Portugal y otros países del mundo. En total, unos 40 en la cita profesional del certamen mundial.

Dori Carbia fue semifinalista en amateur

La también estradense Dori Carbia brilló con luz propia en el campeonato del mundo valenciano. Carbia participó el sábado en la competición de bikini amateur donde ella fue seleccionada. En las dos categorías en las que compitió fue semifinalista, recibiendo al acabar por parte de la organización un diploma como séptima clasificada. En este sentido, Miguel Pereira aclara que “fue séptima como el resto de todas las semifinalistas del torneo”, algo que aparece reflejado en este tipo de torneos mundialistas. El propio Pereira reconoce que su compañera “llegó mejor que al campeonato de España pero un Mundial son palabras mayores. Lo hizo muy bien, desde luego”. Cabe señalar que en la competición amateur donde estuvo encuadrada la culturista estradense participaron un total de 70 deportistas durante sesión que tuvo lugar en el Teatro Banda Primitiva de Liria. La categoría de la que formó parte la culturista de A Estrada contó con un gran nivel, venciendo finalmente una argentina.