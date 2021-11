El culturista de A Estrada Kike García terminó en sexta posición del classic novice en el Campeonato de España de la federación NPC de Alicante. “No me esperaba tanto nivel porque eso era realmente una prueba internacional y mi físico no se adecuaba a esa categoría en mi primera vez dentro de esa federación. Tengo que prepararme y meter más carne porque salí demasiado seco. La gente iba mucho más musculada. Yo siempre voy con una sequedad extrema y al final en esta categoría no encajaba”, señala García sobre su concurso en la cita alicantina. García optó por no competir en la Copa Ben Weider prevista.

El estradense viajó hasta Alicante una semana antes de la celebración de las dos competiciones en las que tenía pensado participar. El sábado el Nacional tornó en una prueba de mucho más calibre, lo que hizo que el de A Estrada compitiese en inferioridad.. Al día siguiente, decidió no subirse ya al escenario de la copa de ámbito internacional en la que se esperaba la participación de los mejores culturistas del mundo, como sí fue finalmente. La intención del culturista estradense era poner punto y final a la temporada después de estos dos campeonatos, aunque un buen resultado en Alicante podría abrirle la puerta a competiciones de más nivel. Kike García pretende ahora mejorar en su preparación para poder afrontar con garantías su concurso en los distintos compromisos oficiales.