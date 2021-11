El cocido vuelve a llenar restaurantes en Lalín y los peregrinos recaban mayor protagonismo

Por su parte, Alberto González, de Casa Currás manifiesta que “la cosa está muy bien porque llenamos todos los días. El 85 por ciento de la clientela es de fuera, incluso muchos de fuera de Galicia. Cada vez vienen más peregrinos. Casualmente, ayer (por el sábado) tuvimos unos 20 de ellos cenando”.

Por último, Diego López del restaurante La Molinera desvela que “estamos a tope viernes, sábado y domingo, y por la semana también se trabaja muy bien”. Y como sus colegas, destaca que “algunos peregrinos también entran en el local”.

Delivery y take away han venido para quedarse

Delivery y take away son canales de venta que llevan experimentando años de crecimiento exponencial. Sin embargo, las restricciones provocadas por la COVID-19 han ayudado a impulsar en un tiempo récord este tipo de venta hasta alcanzar un 60% de crecimiento en España, según datos de Kantar, la empresa líder mundial de datos, insights y consultoría, lo que ha ayudado al sector de la hostelería a frenar el golpe. “La comida para llevar es algo que vino para quedarse”, asegura Álex Iglesias del restaurante Cabanas. El joven cocinero lalinense explica que “el cocido es un producto que enfría muy rápido porque lo rico es comerlo bien calentito y por eso hay que utilizar unos recipientes específicos para su traslado”. Al respecto, señala que se trata de unos elementos de poliespan forrados de aluminio “y lo que hacemos es directamente poner el cocido como si fuera emplatado en nuestro comedor dentro de esa caja y luego lo filmamos bien para que no escape el calor. Hicimos una prueba y podemos garantizar que durante unas dos horas y media, casi tres, el cocido sigue caliente”. Todos los restauradores lalinenses coinciden en que para este nueva forma de trabajo es necesaria para ofrecer un servicio adecuado a esta nueva demanda de la clientela. Vecinos del casco urbano y el rural de Lalín, pero también del resto de Galicia y de España son los destinatarios de una modalidad de negocio que permite trasladar la calidad de un restaurante al comedor de nuestra vivienda.