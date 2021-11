Hace una semana que los camposantos se llenaron de flores para recordar a aquellos que ya no están, pero que siguen vivos en el recuerdo de muchos. Ayer, al calor del sol otoñal, el lugar de As Raposeiras, en Meilide (Cerdedo-Cotobade) tomó el relevo. Desde hace años este enclave cerdedense tiene un cementerio en cuya tierra no yace cuerpo alguno. Sin embargo, son ya ocho las lápidas que recuerdan a quienes tuvieron que irse de la peor de las maneras: por el capricho de otros y a manos de quien se erigió en injusto justiciero.

Desde la pasada jornada son ya ocho las losas en este Campo das Laudas de Meilide, un altar de la memoria histórica que construyó en Cerdedo el colectivo Capitán Gosende. La nueva lápida tallada por el escultor Marcos Escudero recuerda a Francisco Arca Valiñas y a Secundino Bugallo Iglesias, asesinados en A Ponte do Barco y a sus hijos, Roxelio Arca Rivas y Xerardo Bugallo Lois.

El crimen que cometieron estos cerdedenses fue pensar diferente. O, lo que viene a ser lo mismo, pensar por sí mismos. Francisco y Secundino, como recogió el historiador Calros Solla en un artículo publicado por FARO DE VIGO, fueron asesinados en 1936. Xerardo correría la misma suerte en abril de 1939, ya finalizada la Guerra Civil. Roxelio combatió en el bando leal a la República hasta el 29 de marzo de 1939, data en la que fue hecho prisionero en Teruel. Después de soportar las penalidades de este cautiverio, este cerdedense tendría reservado el menosprecio y la exclusión social servida en tierra propia en un Cerdedo en el que la “venganza, el fanatismo y el terror” le aguardaban. La muerte encontró a Roxelio Arca Rivas en 2010, cuando estaba próximo a cumplir un siglo en el que se mantuvo fiel a sí mismo, a su republicanismo y a la dignidad de quien actúa como le dicta su conciencia. El 13 de agosto de 2006 él mismo tuvo ocasión de posar para la posteridad al lado de la lápida que la asociación Verbo Xido patrocinó en Ponte do Barco (Pedre), en el mismo lugar en el que, 70 años antes, el fascismo terminó con la vida de su padre Francisco y a su amigo Secundino. Morreron pola liberdade, reza su pétreo recuerdo, esculpiendo la causa más digna por la que uno puede morir y la muerte más injusta que puede padecer.

Tras ser detenido junto a su padre y escapado a la muerte, Xerardo Bugallo fue movilizado a la fuerza en el bando franquista, participando en la batalla del Ebro. Rematada la guerra, el tren que lo traía de vuelta a Galicia hizo parada en León. Relata Solla que en la plataforma de la estación fue reconocido por un falangista implicado en el asesinato de su padre, que no dudó en dispararle por la espalda.

Del pueblo para el pueblo

De nuevo el recuerdo y el deseo de visibilizar y reparar, solo en la medida de lo posible, la injusticia se adueñaron de As Raposeiras, continuando un trabajo que Capitán Gosende emprendió en el año 2016 en su afán por construir un punto de encuentro y resarcimiento para las familias de los republicanos represaliados. Este proyecto, inspirado en la memoria histórica, no cuenta con subvención pública alguna, una cuestión que no le impide crecer cada año en importancia, fundado en el rural cerdedense un auténtico memorial, un tributo “del pueblo para el pueblo"

Hasta el momento el colectivo Capitán Gosende preservó del olvido a 13 cerdedenses represaliados de distintos modos: el maestro, divulgador, científico y poeta Xosé R. Otero Espasandín (natural de Castro do Medio-Castro); el cantero Antonio Sueiro Cadavide (alcalde republicano; natural de Limeres-Cerdedo); el periodista Francisco Varela Garrido (secretario municipal y natural de Cerdedo); el carpintero Xosé Torres Paz (escribiente municipal nacido en Cerdedo); el maestro de obras Martiño Ferreiro Álvarez (teniente de alcalde en A Coruña y natural de O Outeiro,-Quireza); el cantero Manuel Garrido y su mujer Esperanza Barros García (Fondós, Quireza) y Xosefa Rivas Touriño, matriarca de los Ventín: Erundino, Manuel y Olegario Ventín Rivas; Perfecto Ventín Barreiro y Ramiro Lois Ventín (naturales de Tresaldeas y Piñeiro-Quireza, en Cerdedo, y As Quintas-Codeseda). A sus nombres en este campo de recuerdos y dignificación se suman desde ayer los de Francisco Arca Valiñas, Secundino Bugallo Iglesias, Roxelio Arca Rivas y Xerardo Bugallo Lois. Son ocho laudas y 17 nombres. El recuerdo, digno y abierto, para que no se olvide que fueron víctimas de una misma condena por un mismo crimen: anhelar la libertad.