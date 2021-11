Segundo mejor juez de Europa con 13 años

En momentos de crisis para el agro y el vacuno de leche las nuevas generaciones continúan reivindicando su derecho a vivir de un oficio que, además, es imprescindible para una sociedad que demanda alimentos de calidad. Además del permanente y duro trabajo en las explotaciones, hay ganaderos de frisón que acuden a los concursos para mostrar sus mejores ejemplares, competir en un ambiente de camaradería con el que poner en valor esta profesión.

Xabier Montes Vilar es un niño de Rodeiro de tan solo 13 años que acaba de clavar una pica en el Open Junior Show que, en su novena edición, se celebró en la localidad italiana de Montichiari. A esta competición europea acudió acompañado de sus padres, Suso y María, otros tres miembros de la delegación gallega y el monitor Jaume Serrabassa. Xabi fue la apuesta del Club de Xóvenes Gandeiros de Galicia que preside el lalinense Avelino Souto, que en sus años más mozos también destacó a nivel continental como manejador de vacas. El programa competitivo se estructuró en tres categorías: juez, pelador y manejador de vacas, que fueron aportadas por la organización. El rodeirense se alzó con un segundo puesto en la sección de jurado, disciplina en la que los participantes debían analizar condiciones físicas de las vacas como acontece en las competiciones tradicionales. Como manejador quedó noveno en una sección con 16 concursantes y décimo tercero en preparadores. “Es el más pequeño de todos y en su categoría compiten personas de hasta 20 años, así que estamos muy orgullosos, aunque en realidad ya solo estar aquí, que lo llamasen, es un enorme motivo de satisfacción”, comenta emocionada desde Italia su madre.

En este certamen participaron, en la categoría junior, chavales de Dinamarca, Italia, Letonia, República Checa, Holanda, Alemania, Bélgica, Suecia y España. También viajaron con la delegación gallega las lucenses Lorena Iglesias y Lorena Rodríguez.

Xabi estudia 3ª de la ESO y juega en el club de balonmano de su localidad, en categoría cadete. “Me gustan las dos cosas; bueno, un poco más las vacas”, comenta este niño que en sus ratos libres echa una mano en la explotación familiar Casa do Rei, en la parroquia rodeirense de Rañestras. “Lo que más me gustó de este concurso fue la convivencia y el ambiente, los amigos; y bueno, claro, y ganar”, relata mientras sigue a pie de pista el concurso de vacas adultas del certamen. Este ganadero en ciernes comenzó a manejar reses a los 9 años y ya es todo un profesional pues. como él mismo indica, acudió a concursos de Gandagro, Feiradeza, Santa Comba e incluso uno que se lleva a cabo en Asturias. “Es sin duda lo que más le gusta”, confiesa su madre. “Cuando puedo ayudo en la granja. Le doy de comer a las vacas, me pongo a ordeñar o saco las vacas”, afirma Xabi.

El rodeirense se coló en un podium de los tres mejores jueces junior europeos en el que solo tuvo por delante al italiano Alex Coccolo, mientras que en tercera posición quedó Patricija Žvigure, de Lituania.