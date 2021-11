El alcalde de Lalín, José Crespo, afirma que es “inadmisible” que el ministerio, ante la insistencia de la compañía Green Capital Development en dar continuidad a la tramitación previa de requisitos encaminados a la instalación de los parques eólicos de Monte de los Porcallos y Vale do Folgoso, no haya ordenado a estas alturas parar con la tramitación de estos proyectos que el Gobierno central debería tener ya descartado al contar con la total oposición del gobierno municipal, de la Xunta y de los vecinos.

“Exigimos del ministerio contundencia en su actuación porque desde el gobierno estatal encargado de la tramitación de las autorizaciones de estos parques, si nos trasladó que la oposición de los ayuntamientos, la autonómica y la vecinal eran suficientes para paralizar estos proyectos que no queremos bajo ningún concepto en pie”, remarca. Para el mandatario, existe un claro y total rechazo por todas las vías por parte del gobierno municipal la estos parques por “incumplir la Lei Eólica de Galicia por no asentarse en un Área de Desarrollo Eólico (ADE), y por pretender ocupar espacios de alto valor ganadero, paisajístico y ecológico, por lo que demandamos del Ministerio. Por eso, remarca que la instalación energética no puede ir adelante.

Avanza que la última hora de este jueves, la empresa Green Capital registró sendos escritos en el Registro municipal, avalados por el documento de “admisión a trámite de la solicitud de Autorización Ambiental Previa para los parques de Monte de Os Porcallos y Val do Folgoso” admitida en octubre del año 2020 por la Dirección General de Política Energética y Minas del Gobierno del Estado. Se pide al organismo municipal que emita un certificado sobre la “compatibilidad urbanística, en el que se especifique que el uso empleado –Infraestructuras de producción y transporte de energía– es compatible con la clasificación del suelo al amparo de la normativa de aplicación. “Una solicitud de tramitación que deja entrever que la empresa parece tener intención de seguir con el proceso de implementación de los dos macroparques pese al rechazo frontal mostrado en el proceso de Evaluación Ambiental mostrado tanto por la Xunta como del Concello y de su corporación”, añade.

Aún así, indica, parece que la promotora “no se dio por aludida, por lo que desde el gobierno municipal tenemos la sospecha de que ese rechazo municipal y autonómico no está en la misma sintonía que el posicionamiento estatal que aún no trasladó a la empresa a imposibilidad de acometer dicha implantación, “situación que a estas alturas no debería haberse producido por lo que demandamos del ministerio que actúe, de una vez por todas, con contundencia mostrando un rechazo rotundo la estas instalaciones”, insiste Crespo Iglesias.

La torre anemométrica solo se levantará si hay orden judicial

El mandatario lalinense comunica que la administración municipal “va a pelear con todos los argumentos que tenga en la mano para evitar que estos dos parques fuera de ADE y en tierras impropias para estos cometidos se vayan a construir, así como para evitar la instalación de una torre anenométrica que también pretenden”. Asimismo, insistirá, como en las alegaciones, que los terrenos elegidos no cumplen con el recogido ni en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) a nivel urbanístico y las afecciones que presentan son inasumibles. “En lo que respeta a la torre anemométrica, intentaremos con los resortes legales a nuestro alcance no darle dicha autorización y si la quieren conseguir que vayan vía judicial”, concluye Crespo en relación a este polémico proyecto.