La generación a la que se le cayó la bandeja

Criticar sale barato y ahora, con el anonimato que conceden las redes sociales, es más fácil levantar el dedo acusador y escribir, con la misma autoridad, tanto de lo que uno sabe como de lo que desconoce. Óscar Rivas se adelanta a las críticas: “Estoy cansado de leer en el Facebook eso de pagad bien a la gente y ya veréis que tenéis gente para trabajar. Nosotros ofrecemos un contrato como es debido. Hay quien cobra lo que marca el convenio y quien lo hace por encima de eso. Son contratos de 40 horas a la semana y las extras las pagamos a 10,50 euros”, garantiza. “Somos los que más pagamos y queremos gente buena”, reconoce también el propietario del Grupo Valenciaga. Él, como muchos compañeros de profesión, se están encontrando actualmente con más problemas que nunca para sumar camareros y cocineros a su plantilla de trabajadores. El relato de diversos profesionales del sector habla de una “generación perdida”, que en nada les recuerda a aquellos jóvenes que, a edad bien temprana, se animaban a hacer extras de camarero o a trabajar durante el verano para disponer de su propio dinero.

“Si quieres coger a un camarero es complicado, si quieres coger a un cocinero también es complicado pero, como a mí, pregúntale a un fontanero, a un electricista, a un carpintero... No hay generación nueva”, apunta otro hostelero estradense. “No viene a pedir trabajo ningún chaval de 18 años, ni de 19 ni de 20, cuando antes venían a aprender un oficio”, continúa. Descarta que esta carencia de personal se deba a que estos jóvenes estén estudiando. Indica que, en su caso, tiene 17 personas en plantilla y le harían falta, de cara a la campaña de Navidad, “cinco o seis, tranquilamente”. “Aun por encima, estamos en una guerra entre nosotros, a ver quién coge al camarero cuando aparece alguno”, añade.

Una sola respuesta por anuncio

Un establecimiento hostelero de A Estrada colgó un anuncio hace semanas para encontrar un camarero. “Sabes cuántos aparecieron? Solo uno y no era camarero. No pregunta nadie, y eso que las condiciones eran buenas”, explica el propietario. Otra hostelera asegura que le fue imposible encontrar una cocinera para ayudarle en el restaurante. “Llegó un momento que estamos cansados de nuestro negocio porque no encontramos gente para trabajar”, expone. “¿Sabes lo que es levantarte por la mañana y pensar en cómo vas a cubrir para poder abrir las puertas?”, cuestiona otro profesional del sector.

“Encontrar chavales de 18 o 19 años es impensable. Vienen a partir de 25 o 26”, expone el propietario de un bar de A Estrada. “Hay una generación perdida desde los 17 a los 26. Hace 20 años, a los empresarios la Seguridad Social le daba una ayuda si cogías a un chaval para aprender; ahora cambió el sistema: no le damos nada, le pagamos un sueldazo y no tienen ni idea”, lamenta un veterano del sector.

“La gente joven que tenía que trabajar haciendo extras para sacarse un dinero, no trabaja. Te viene un día y, al día siguiente, ya no aparece. No puede ser que tengas un grupo de Whatsapp con 50 personas y que solo te vengan a trabajar diez”, expone otro empresario. “Es cierto que la hostelería es dura, pero la gente tampoco quiere trabajar”, considera.

Los fines de semana

“El problema que nosotros tenemos ahora mismo no es de salario. Tengo a dos personas que se acaban de ir de la empresa porque querían los fines de semana libres”, responde un hostelero cuando se le pregunta por la cuestión salarial. Indica que un trabajador a 40 horas semanales como camarero ronda los 1.200 euros. Si realiza este trabajo de lunes a viernes, en esta firma hostelera de A Estrada se le paga según convenio. Si hace fines de semana, ronda los 1.400. “Donde realmente se paga es el fin de semana y es ahí donde esta el problema”, dicen.

“En temporada de verano vivimos de estudiantes. El personal varía mucho, porque trabajas con personas que están estudiando y que trabajan en verano para sacarse un dinero. De verano vamos encontrando, pero menos que antes; en el invierno ya no hay nadie”, comentan. “Las extras dan mucho dinero. Siempre lo dieron”, explican. Calculan que un camarero se pueda sacar entre 90 y 100 euros por día de trabajo si acude a hacer extras. “En mi caso” –apunta otro empresario del sector– “tengo gente que en agosto pudo ganar 3.000 euros y también hay personas que vienen a trabajar todo el verano y de invierno no trabajan”.

“Lo de los cocineros ya es algo aparte”, indican. Aseguran que en algún caso ni siquiera llegaron a fijar el límite del salario y, aun partiendo de unos 1.500-1.600 euros, dicen no haber encontrado trabajadores para algunas cocinas.

"Explotadores o atracadores"

“Yo, si pago bien, quiero tener a los mejores”, indica Óscar Rivas. “Pago para tener gente buena; no puedo pagarle a un chaval que al día siguiente no me aparece” , dijo. “Veo muchas veces en las redes que hay gente que tacha a los hosteleros de explotadores. Pero, después, el que pone eso en el Facebook ves que, entre un menú del día de 15 euros y otro más bajo, va antes al barato, aunque tenga al camarero explotado” , lamentó. Incidió en que los empresarios de este sector tienen que estar pelando contra una imagen que, por un lado los tilda de “explotadores” y, por otra, de “atracadores”.