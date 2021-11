La asociación Flor do Toxo ponen en marcha la Academia de Música Terra de Montes

La Asociación Flor do Toxo alcanzará el próximo año los 25 años de historia y, para celebrarlo, este curso lanza la Academia de Música Terra de Montes, un proyecto novedoso e inclusivo que comienza con mucha fuerza e ilusión. Para Flor del Toxo este proyecto tiene un objetivo claro: ofrecer una formación de musical primer nivel dentro del Concello de Forcarei, que permita recoger y potenciar vocaciones musicales, ofertando, al mismo tiempo, un aprendizaje vocacional.

Porque no todas las familias tienen la posibilidad de mandar a sus miembros a otros municipios vecinos como A Estrada o Lalín y también por el cariño a Forcarei, la directiva de Flor do Toxo, constituida enteramente por músicos formados en su escuela, considera de capital importancia ofertar una formación musical de calidad impartida por profesores con titulaciones superiores en música, ofreciendo contenidos curriculares novedosos, profesionales y adaptados a las necesidades individuales de cada alumno.

El clarinetista forcaricense Saúl Liñares Pereira, titulado superior en música, regresa de Asturias para hacerse cargo de la dirección de la Academia de Música Terra de Montes y de la Banda de Música Municipal de Forcarei. La Academia Terra de Montes oferta aulas de música y movimiento, lenguaje musical, viento-madera y metal, percusión, guitarra, banda de música y música para adultos. Desde Flor do Toxo apuntan que las clases de música para adultos están teniendo un gran éxito y animan a matricularse a todas aquellas personas que siempre quisieron aprender música, sin importar su edad.

Queriendo reducir al mínimo las cuotas del alumnado, pero sin renunciar a la calidad en la enseñanza, y proporcionando instrumentos musicales para la iniciación de forma gratuita, Flor do Toxo solicitó formalmente, vía sede electrónica, una reunión con los grupos políticos del PSOE y BNG para negociar la subvención que el Concello les concede, que este año 2021 será de únicamente 2.500 euros, inferior a los 3.500 concedidos en el ejercicio anterior. Desde la asociación consideran esta cantidad totalmente insuficiente y esperan poder llegar a un acuerdo con el Concello.

Flor do Toxo es una asociación con una clara voluntad social y cultural desde su fundación, allá por el año 1997, no solo llevando a cabo actividades musicales, sino también ocupándose de otros asuntos sociales. El pasado 2020 presentaron una petición oficial al Concello de Forcarei para aplicar una perspectiva de género, incluyendo a mujeres ilustres locales en el mapa de calles, que actualmente no cuenta con ninguna. Además, en sus redes sociales comparten noticias y elaboran contenido de interés cultural, científico y realizan entrevistas a músicos profesionales.

Saúl Liñares Pereira | Director de la academia

“Soy de Forcarei y fue en esta asociación donde me inicié en la música”

–¿Cómo ha sido la puesta en marcha de esta nueva academia de música?

–Tuvimos una buena aceptación por parte del pueblo. Todavía a día de hoy seguimos recibiendo nuevos alumnos. Colocamos carteles por el pueblo y por las parroquias y la verdad es que la gente acogió muy bien la idea.

–¿Con cuántos chicos cuentan en este comienzo?

–Debo decir que no son solo chicos. También contamos con clases de adultos. En estos momentos contamos con 16 alumnos recibiendo clases.

–¿Qué asignaturas imparten por el momento?

–Para los más pequeños tenemos música y movimiento. Es como una introducción al mundo de la música. Luego, a partir de los siete años, ya doy lenguaje de base musical, que también la hay para adultos. Creemos que lo más conveniente es que todos cuenten con esa base inicial antes de empezar a coger un instrumento. Por la evolución que veo en los chavales, probablemente a partir de enero algunos ya puedan empezar con algún instrumento, para ir probando cuál les gusta más y como se adaptan físicamente a él.

–¿Qué objetivo personal se marca con esta iniciativa?

–El objetivo es hacer una cantera para la Banda de Música Municipal de Forcarei. Que vayan creciendo musicalmente y que tengan la posibilidad final de tocar en la banda.

–A lo mejor alguno se anima a continuar sus estudios musicales más allá.

–Puede ser, porque tengo un par de alumnos que sí que tienen bastante cualidades. A alguno lo enfocaría ya hacia pruebas de conservatorios.

–Quieren además ofrecer algo que hasta ahora no había en Forcarei.

–Claro, nosotros queremos ofrecer una escola de música con profesores titulados. A nivel de formación sería equiparable al grado elemental que hay en los conservatorios. Luego, si hay algún chico que después quiera ir a un conservatorio, queremos que salga de aquí con un nivel adecuado para entrar sin problema.

–¿Por el momento cuentan con más profesores?

–De manera temporal solo doy clases yo, porque estoy dando música en movimiento y lenguaje. Las imparto sin problema. Luego, una vez comiencen a coger instrumentos, puede que algunos escojan algo en lo que yo no soy especialista. Yo soy clarinetista y me puedo encargar de todo el viento-madera sin problema. Pero si alguno opta por viento-metal o percusión ya tendría que traer profesores especializados.

–Llega usted a este proyecto después de terminar sus estudios superiores.

–Sí, acabé este año la carrera de clarinete en Oviedo pero soy de Forcarei de toda la vida. Aquí y en esta asociación fue donde me inicié en la música.