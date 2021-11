Solo trece comercios de Deza y Tabeirós se adhieren a la campaña del Bono Cultura

Solo cuentan con comercios dentro de esta iniciativa tres de los nueve municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Por el momento solo figuran en la lista A Estrada, Lalín y Silleda, pero no hay ninguno en Forcarei, Cerdedo-Cotobade, Vilas de Cruces, Rodeiro, Dozón y Agolada. El municipio que más tiene es A Estrada, donde se han apuntado seis establecimientos. La mayor parte son librerías. Es el caso de la Librería Faro, Librería Marxe y Durán, además de Pintaletras, que cuenta con sección de venta de libros en su oferta. La lista la completan los Minicines Central y la Galería Dispara, que también cuenta con venta de libros.

En Lalín hay cuatro establecimientos a disposición de las personas que quieran utilizar los descuentos del Bono Cultura. Tres de ellos son librerías; la Librería Dalvi, la Librería Nigraponte y la Librería Álvarez.El cuarto es el Museo Casa do Patrón ubicado en Doade. En cuanto a Silleda, figuran en la lista tres librerías; la Librería Pily, la Librería Conto Contiño y A Casiña dos Contos. En la web de la Xunta aparece una cuarta librería, pero equivocada al tratarse de un establecimiento ubicado en Santiago de Compostela.

Los productos susceptibles de entrar en estas compras son música grabada en formato CD o vinilo, entradas para salas de cine, conciertos de música y espectáculos escénicos, productos audiovisuales (películas, series, etc.) en formato físico, entradas para cualquier tipo de institución cultural (museo, casa-museo, etc.), libros, videojuegos o cualquier otro tipo de bien cultural. Esta lista de productos susceptibles de ser subvencionados con este Bono Cultura reduce notablemente la lista de establecimientos que pueden participar en la iniciativa. Es además una de las causas de que la mayor parte de comercios adheridos sean librerías, que pueden incluir libros de lectura, pero no de texto, entre sus ofertas por el bono.

En otros municipios, y especialmente en las grandes ciudades, la lista de establecimientos es mucho más grande, especialmente al incluir diferentes cines, teatros, tiendas de cómics o videojuegos, salas de conciertos e incluso la Fundación Cidade da Cultura de Santiago, entre otros tipos de establecimientos. En las comarcas solo hay sin embargo un cine y un museo de pago. El resto de comercios que aparecen en la lista están relacionados directa o indirectamente con la venta de libros.

El periodo de validez del bono irá del 1 de noviembre al 31 de diciembre, por lo que los comerciantes apuntan a que muchos de los destinatarios de estos bonos aguardarán para utilizarlos con vistas a los regalos de Navidad.

“Es un aliciente para que la gente venga al cine”

El gerente de Minicines Central, Luis Rivadulla, calificó ayer este Bono Cultura como una “gran iniciativa”. “Es un aliciente para que la gente venga al cine. Con él por ejemplo una familia de cuatro personas puede venir a ver una película por diez euros”, explicó el estradense, quien señaló que ya han tenido varios clientes en los primeros días con el Bono Cultura. “En cuanto salió la opción nosotros ya nos adherimos a la campaña. No fue complicado, solo tenías que registrarte y descargar la App para los bonos. Nada más. Ahora depende mucho de si hay muchas personas de la zona que lo consiguieron. Nosotros ya tuvimos tres personas el primer día que vinieron con él”, argumentó. Para el empresario, una de las claves de este bono y que explica la escasa participación es la necesidad de que el negocio entre dentro de las categorías admitidas por la Xunta, que no eran muchas.

“Se puede utilizar para regalar libros en Navidad”

Desde la Librería Pily de Silleda reconocen que todavía no han tenido ningún cliente que utilizase el Bono Cultura en su establecimiento pero consideran que serán muchos los que aprovecharán para guardar ese descuento del cincuenta por ciento para los regalos de Navidad. “Los libros son algo que entra dentro de las cosas que se pueden comprar con descuento pero no por ejemplo los libros de texto. También entran los cómics y los videojuegos, que quedan un poco raros en la categoría de cultura”, explica Silvia López. Desde la librería silledense consideran que uno de los principales destinos de este bono pueden ser los cines y teatros, algo que sin embargo no hay por la zona. “Para las librerías es algo positivo porque la gente puede animarse a comprar libros al ser a mitad de precio. La pena es que los bonos no llegaron a nada. Se agotaron enseguida”, lamentó.

“Este bono puede ayudar a los libros de lectura”

Tito González, de la librería Dalvi, considera que este Bono Cultura es una gran noticia para las librerías gallegas. “Suponen unos ingresos extras porque motivarán a la gente a comprar. En Lalín, al no haber cine, creo que los que más nos beneficiaremos somos las librerías. Puede ayudar mucho por ejemplo al sector del libro de lectura, que tuvo un auge importante durante la pandemia y que ahora mismo vuelve a estar en stand by”, explica. González considera que el gasto de estos bonos se dirigirá principalmente hacia fin de año, para aprovecharlos en la compra de regalos de Navidad. “La gente puede aprovechar para comprar libros un poco más caros, con empaquetado más atractivo”, auguró. “Todo lo que sea incentivar el consumo es fundamental para la economía. El Bono Comercio ya funcionó muy bien en su día y fue muy positivo y este seguro que también lo será”.