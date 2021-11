Estamos mejor que hace un año. Esta frase se repite en las últimas semanas relacionada con la recuperación económica superados los impactos más severos de la pandemia sanitaria que, por otro lado, la vacunación a un importante porcentaje de la población, semeja haber minimizado. Pero, ¿la situación es realmente mejor que doce meses atrás? Los indicadores laborales al menos así lo indican y las comarcas comienzan a tomar aliento después de unos meses duros para su actividad económica.

En este análisis vamos a tomar septiembre como mes de referencia, una vez que es el último dato oficial de afiliaciones a la Seguridad Social en función del lugar de residencia del trabajador. En este período el número de cotizantes ha aumentado casi un 2% o, lo que es lo mismo, hay 494 personas más trabajando que en septiembre de 2020. Y, al miemo tiempo, hay 578 ciudadanos menos en situación de desempleo, dato que supone un recorte del paro del 16%. Estos son los números de trazo grueso y la situación de los nueve municipios de la zona no es semejante. Sí lo es, aunque cada concello muestra una evolución distinta, la caída del desempleo en todos los municipios. En Lalín descendió un 14,2% –el dato de octubre sitúa ya a la cabecera comarcal dezana por debajo del millar–, en Silleda, un 12,2, Vila de Cruces (21%), Rodeiro (19,4), Agolada (10,7), Dozón (24), A Estrada (19) y Forcarei (20,3), mientras que un 10,3 menos de paro tiene Cerdedo-Cotobade.

No obstante, el dato del empleo –es decir, las personas que con su nómina están contribuyendo a mantener el sistema público– creció exactamente un 1,9%. Y Rodeiro, Agolada y Dozón tienen ahora unas perspectivas peores pues pierden cotizantes. No son unos números excesivamente llamativos aunque sirven para presumir que la situación socioeconómica no ha mejorado precisamente. A Estrada y Lalín aglutinan un nivel semejante de trabajadores en activo, si bien la cabecera comarcal de Tabeirós rebasa a la dezana por 162 casos debido a que su censo de afiliaciones aumentó más del doble. En términos porcentuales Cerdedo-Cotobade es el concello donde más aumentaron las afiliaciones, seguido por el vecino Forcarei.

Si volvemos a la caída del desempleo, la situación se ha recompuesto por el recorte experimentado en sectores como la hostelería, comercio, construcción, pero también el agro. Un año atrás la hostelería aglutinaba 429 demandantes de empleo y ahora son 102 menos. El comercio –en este epígrafe se incluyen talleres de vehículos– pasó de 528 parados a 444 y la construcción recortó 87 respecto de los 229 que había en septiembre del curso anterior. Una treintena de personas menos hay ahora desocupados en el agro, aunque todavía constan 138.

Menos paro y más personas trabajando semeja una receta infalible, no obstante no es necesariamente así. En las comarcas, según los últimos datos oficiales, hay unos 22.400 pensionistas, un número muy elevado pues son solo 3.300 menos que los cotizantes. Ahí se incluyen tanto los subsidios ordinarios como los de dos millares de vecinos de ambas comarcas que perciben una renta de emergencia social o una pensión no contributiva.

Un millar de contratos más y ligero aumento de los indefinidos

Los datos de la Consellería de Emprego apuntan a que en los nueve primeros meses del año se formalizaron en las dos comarcas un total de 13.749 contratos de trabajo, que son 1.701 más que los registrados entre enero y septiembre de 2020. La supuesta mejora de la economía ha supuesto en cierta medida avances en la consolidación de los empleos o al menos así se deduce de la temporalidad, que se reduce levemente a. Si un año atrás el 4,7% de los contratos eran indefinidos, ahora este porcentaje se incrementa hasta el 5,3. Lo que es lo mismo, ahora son 728 de los 13.749 y doce meses antes fueron 578 de un total de 12.048 acuerdos. La temporalidad no es una cuestión de sexos y afecta prácticamente del mismo modo a hombres y mujeres, si bien los contratos de trabajo a los varones son más numerosos y representan el 51% de los totales. Los cerrados en los primeros nueve meses de este ejercicio tuvieron como protagonistas al sexo masculino en 7.123 casos –375 fueron indefinidos– y los restantes 6.626 fueron firmados por féminas, de los que 353 no tenían una fecha de finalización definida. La temporalidad es una cuestión que se está abordando por parte del Gobierno central con medidas como limitar la contratación temporal en las empresas a un 15% de la plantilla.

Sube la inserción laboral de los extranjeros

La población migrante es imprescindible para paliar los en casos ya irreparables efectos de la sangría demográfica y la inserción laboral de los extranjeros continúa siendo un fenómeno en alza en las comarcas, si bien el su peso sobre el conjunto de los cotizantes apenas supone tres de cada cien. No obstante, la afiliación de los trabajadores empadronados en Deza y Tabeirós-Montes procedentes de otros países crece muy por encima de la media absoluta. En un año se pasó de 765 a 867 y no se frenó en ninguno de los nueve ayuntamientos de la zona. Silleda es el término municipal en donde los cotizantes extranjeros representan un mayor porcentaje sobre los totales y se aproximan al 7%. Trasdeza es el segundo municipio con más trabajadores de otros países y totaliza 245, una treintena más en un año. Lalín, el territorio con más migrantes, es también donde más empleo se genera y alcanza los 314 cotizantes tras aumentar este censo en 38 casos. En Vila de Cruces constan 43 tras sumar cinco y cuatro ganó Rodeiro para alcanzar los 32. Agolada continúa con una quincena y Dozón pasa de cinco a seis. La población extranjera que encuentra empleo en A Estrada también aumenta, 22 más en doce meses, y ya son 158. En Forcarei hay 25, dos a mayores, y en Cerdedo-Cotobade las cifras no han experimentado cambios en este período y conserva 29 personas afiliadas a la Seguridad Social llegadas de otros países. En un contexto estatal la Seguridad Social ganó 20.678 cotizantes extranjeros en septiembre y ese mes se cerró 2.240.775 trabajadores migrantes Este repunte de los ocupados extranjeros registrado contrasta con la caída de afiliados del mes de agosto, cuando casi 6.500 foráneos dejaron de cotizar a la Seguridad Social. Del total de extranjeros afiliados, 790.351 procedían de países de la UE (35,27%) y 1.450.424, de terceros países (64,73%). Los grupos más numerosos son los trabajadores procedentes de Rumanía (329.576), Marruecos (267.031), Italia (141.695) y China (104.557).