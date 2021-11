La edil de Urbanismo de Lalín, Raquel Lorenzo, afea al exalcalde Rafael Cuíña por “boicotear permanentemente” los proyectos ahora gestionados por el gobierno local que habían sido olvidados por el cuatripartito. Tilda de “lamentables” las críticas del líder de Compromiso a la aprobación del plan de sectorización del polígono Lalín 2000 y entiende que su postura debía ser favorable, “y agradecer la diligencia con la que se está trabajando en una ampliación que el gobierno anterior no solo tenía paralizada sino hasta descartada en favor de otras opciones mucho más peregrinas y claramente inviables”, argumenta.

Recuerda que cuando el ejecutivo de José Crespo llegó al poder la tramitación de la extensión del parque estaba paralizada “y en cuatro años no hizo nada más allá de crear contienda política contra la Xunta y maniobras extrañas con presuntos intereses de los que poco o nada se volvió a saber desde entonces”. Señala que Cuíña no tenía intención de ampliar Lalín 2000 sino crear un polígono en Prado “del que no había ni un solo trámite hecho”. Precisa que este espacio es terreno rústico y aun en caso de que llegase a impulsarse su coste sería elevadísimo e implicaría años de tramitaciones administrativas con lo que esta zona tardaría una década en habilitarse como industrial. Dice que el gobierno actual decidió ponerse manos a la obra desde el primer momento y dio prioridad máxima a la “abandonada” tramitación de la ampliación de la cuarta fase para tenerla ahora en proceso de aprobación definitiva y, lo que es más importante, con una importante cantidad en los presupuestos de la Xunta. Y recuerda las gestiones para que Lalín sea ya un concello emprendedor, con las ventajas fiscales que ello conlleva.

Pone de manifiesto la madurez de su ejecutivo frente a un cuatriparito con carencias gestoras, incluso con proyectos polémicos como el de la rotonda de O Montserrat.

Renovación de persianas en el auditorio

El Conservatorio Profesional de Música de Lalín dispone de nuevas persianas en la parte más antigua del inmueble. “Acabamos esta actuación que acometemos desde el Patronato, con la que cambiamos las anteriores persianas que tenían un alto coste de mantenimiento por unas nuevas, reponiéndose cerca de una treintena”, explica la edil de Cultura, Begoña Blanco. La también vicepresidenta del Padroado Cultural de Lalín, que comprobó el resultado de los trabajos con el director del conservatorio, José Luis Taboada Areán, indica que “esta actuación era prioritaria puesto que las normas sanitarias exigen que se ventilen las aulas y para este fin es preciso que ninguna persiana esté bajada para fomentar un idóneo aireado de los locales”, manifiesta.