El paro sube en 20 personas en octubre debido al arrastre de Tabeirós y Montes

En esta ocasión le tocó a Lalín ejercer como el principal concello generador de puestos de trabajo y a la otra cabecera de comarca, A Estrada, el que sumó más parados; un escenario que no marca una tendencia sino que quizá se debe a una coyuntura. Al margen de que los datos del empleo en los últimos tiempos son positivos –hay exactamente 597 desocupados menos que hace un año y todos los municipios mejoran sus registros– las dos villas principales se mantienen por debajo del millar de desempleados. En Lalín esto no acontecía desde diciembre de 2008 y después de que, curiosamente, en los meses de julio, agosto y septiembre marcase un idéntico censo de 1.004 vecinos a la espera de una oportunidad laboral. A Estrada cayó por debajo del millar de parados en agosto pasado, circunstancia que no se daba desde mayo de 2007.

Por lo demás, las mujeres siguen teniendo muchos más problemas para acceder al mercado laboral y así lo demuestran los datos ofrecidos ayer por la Xunta, tanto en mayores de 25 años como en las que están por debajo de esta franja de edad.

Si echamos la vista atrás un año tanto Lalín como A Estrada recortaron un 18 % sus parados, mientras que en Forcarei el porcentaje fue de un punto más. Silleda (14%), Vila de Cruces (15), Rodeiro (19), Agolada (15), Dozón (33) y Cerdedo (5) completan la lista.