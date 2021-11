Una biblioteca musical en Terra de Montes

“En este portal web se puede hacer un pequeño recorrido virtual a lo que fueron las músicas de esa zona: gaiteros, bandas de música, pequeñas orquestas… ya que la mayoría no fueron famosas y famosos pero sí populares, y gracias a esto todas las fiestas y romerías estaban amenizadas. Mantuvieron la música viva durante muchos años y nos dejaron un gran legado cultural”, explica el gaiteiro.

Dentro de este apartado se pueden leer artículos como los escritos sobre Avelino Cachafeiro, los gaiteros de Soutelo, Víctor Castor Cachafeiro, Ramiro Cortizo “O Capador de Muras”, Pedro Prado, las bandas de música de Cerdedo, las pandereteiras de Barro de Arén o también referencias a otras publicaciones como Canteiros e artistas de Terra de Montes e das Ribeiras do Lérez, Cancionero Musical de Galicia, las revistas Cotaredo y Metacios o el Arquivo Dixital do Museo do Pobo Galego, entre otras.

Toda la información compartida está en constante renovación con las últimas investigaciones y novedades que aparezcan sobre las mismas. Es por eso que Rubén Troitiño ya está trabajando en nuevos archivos para ampliar este archivo virtual.

La forma de acceder a la aplicación es a través de la web www.rubentroitino.com o bien directamente en la propia web del proyecto www.musicasdaterrademontes.com. El gaiteiro cerdedense quiso dar las gracias a todos los que colaboran de una manera o de otra en hacer esto posible. “La música en esta zona tiene un buen pasado, presente y creo que futuro”, manifestó el que fue pregonero de la pasada Festa do Gaiteiro de Soutelo de Montes.

En este sentido destacó la gran acogida que ha tenido esta iniciativa en sus primeros días y ya han sido varias las personas que se han puesto en contacto con él para aportar más información sobre algunos de los músicos.