A Mesa pola Normalización Lingüstica inclúe Lalín nas localidades nas que pón en marcha a súa campaña Galego no audiovisual: unha necesidade. Na mesa redonda no Salón Teatro (sábado día 6, ás 17.00 horas), intervirán Marcos Maceira, presidenta da Mesa, e Adela Otera, directora lalinense. A Mesa demanda que a nova Lei Xeral do Audiovisual iguale contidos e porcentaxes mínimas en galego e castelán na dobraxe e no finaciamento anticipado.