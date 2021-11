A Estrada corta Pérez Viondi y San Antón con el arranque de esperadas mejoras en calles

Coger el coche con prisa en la mañana de ayer no era una buena idea en A Estrada. Coincidiendo con el horario de entrada en el colegio la Avenida Benito Vigo tuvo que absorber el flujo de vehículos que no podían hacer uso de la calle Serafín Pazo –ahora peatonal– para avanzar hacia la Praza de Galicia pero tampoco la calle Pérez Viondi. Varios conos impedían el acceso a esta vía desde la travesía urbana de la N-640, anunciando el corte de la carretera por obras. Las máquinas no tardaron en llegar, al igual que sucedió por la tarde en la céntrica Rúa San Antón. Estas fueron las dos primeras vías en las que arrancó la mejora programada para varias calles de la capital estradense que presentaban un deteriorado firme.

La empresa Rafer se hará cargo del fresado y nueva capa de rodadura para diversas calles, con un presupuesto que ronda los 230.000 euros. El alcalde estradense, José López Campos, explicó que se dejarán para el final las obras que se entienden más complejas, caso de la esperada y demandada mejora de la Avenida de Santiago y de la Rúa 25 de Xullo. En este último caso, la intención del Concello es solventar primero un problema existente con las pluviales en el fondo de la Carballeira da Feira. En el caso de la Avenida de Santiago, la obra prevista es de las de mayor envergadura, estimando que hacia el final de la semana que viene los operarios puedan estar ya sobre el terreno.

Además de las calles ya citadas, también se mejorará el firme de la Rúa Varela Buxán y en Iryda. En esta última vía se aprovechará la intervención para delimitar plazas de estacionamiento en batería.