Era sencillamente encantadora. No se la puede describir de otra manera. Iria era dulzura, de esas que nacen en el corazón y dibujan una sonrisa perenne; de las que consiguen contagiar felicidad. La conocí como la hermana de Belén y lamento decir que también supe pronto que esa maldita sombra la rondaba, aunque ella había conseguido imponer su luz. Porque Iria lo iluminaba todo a su alrededor, sin más ayuda que un gesto o esa palabra amable que tenía siempre dispuesta para todos y que salía a borbotones cuando le tocaba ponerse a la altura de un niño. No todo el mundo es tan puro como para conseguir, aun sufriendo, que los demás se sientan bien a su lado. Sin duda, ella tenía ese don.

Parecía que tenía terciopelo en la voz. La recuerdo jugando con mis hijos como una niña más, ayudando a Sofía a cantar una canción que se le atascaba o riéndose a carcajada limpia por las ocurrencias de Alejandro. Es triste que los adultos perdamos esa capacidad de volver a sentirnos niños de vez en cuando. Ella podía. Teníamos amigos comunes y reconozco que me encantaba coincidir con ella en alguna de las copiosas y maravillosas cenas de Silvia, porque su conversación siempre era alegre y jovial. Me contagiaba su ilusión y ese brillo en la mirada, sorprendiéndome, en silencio y para mis adentros, ante su valentía.

Solo siento no haberte conocido más. Lamento que la vida no nos haya hecho coincidir más veces. Siento haberme sorprendido ayer con que te hubieses ido de madrugada, Iria, cuando yo te hacía ganadora de ese pulso que llevabas librando años. En realidad, nunca me atreví a preguntarte, por miedo a que tu alegre mirada se nublase. Me limitaba a un cortés ‘cómo va todo’, sabiendo que tus palabras no iban a contradecir la salud que tu cara trataba de asegurar. Así que yo, como muchos vecinos de A Estrada, lloramos tu pérdida. Sentimos profundamente que no vaya a haber más oportunidades de cruzarnos por la calle para que nos contagies tu ternura y nos hagas seguir avanzando con una sonrisa en la cara, después de haber aplaudido la tuya. Te vas victoriosa, habiendo dado batalla al enemigo más cruel y sacando aun fuerzas de flaqueza para decir adiós con una oposición recién aprobada. Eres un ejemplo. Descansa en paz, princesa.