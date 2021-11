Una fiesta para no quedarse en los huesos

Las galletas son siempre una apuesta segura. Es por ello que en Dulces Encantados, en Lalín, no faltaban ayer propuestas con decoración propia de la época, desde murciélagos a fantasmas, sin olvidar las típicas calaveras.

A última hora de la mañana de ayer, la pastelería Mimela de A Estrada ya había agotado todo lo que salió de su obrador para Santos. “Se hizo más que nunca”, explicó Antonio Sanmartín. “Cada vez hay más tradición y perdimos de vender varias bandejas”, añadió. Incide en que estas delicatesen son algo exclusivo de tres días al año, sin posibilidad de encontrarlas fuera de estas fechas. Este confitero estradense insiste en que uno no puede negarse a un huesito de santo porque no le guste el mazapán. “La gente me lo dice con frecuencia y son claramente diferentes, aunque se los huesos se hagan con mazapán”, subraya.

La elaboración es complicada. Una vez confeccionado el mazapán, es preciso darle forma a cada pieza y dejar que seque durante al menos cuatro días antes de rellenarlos. De este obrador estradense salieron este fin de semana incontables huesos de santo, elaborados con 120 kilos de mazapán y con 12 variedades de relleno y cobertura. A ellos se sumaron los panellet de piñón, coco, almendras y chocolate, junto a los buñuelos rellenos. Todo ello pone sabor a estos días de celebración y recuerdo, preparando el cuerpo para la Navidad.