Os días 15, 17 e 19 de novembro os concellos de Silleda e Lalín acollerán as xornadas Dinamización e transformación do territorio na comarca de Deza, que impulsan a Deputación de Pontevedra e a Fundación Roberto Rivas para espallar a cultura emprendedora e dinamizar a economía. O día15 terá lugar unha xornada no auditorio da Feira Internacional de Galicia (FIG), en Silleda, para coñecer proxectos rurais inspiradores e os días 17 e 19, dous workshops en Lalín para crear novas oportunidades na bisbarra.

Dinamización e transformación do territorio en Deza pretende achegar ás persoas interesadas proxectos que sirvan como referencia e inspiración. Tamén visibilizar oportunidades na comarca, espallar iniciativas que están impulsándose desde as administracións, destacar e dar a coñecer proxectos emprendedores e iniciativas colaborativas, conectar axentes para reter talento e facilitar a posta en marcha de ideas emprendedoras. Así, aproveitarase a ocasión para idear solucións inspiradoras para axudar na captación e desenvolvemento de proxectos sustentables, crear redes de networking, espallar a cultura emprendedora e impulsar a dinamización do territorio.

Deste xeito, o luns 15 terá lugar a xornada presencial e en liña para coñecer proxectos rurais inspiradores no auditorio da FIG. Neste encontro presentaranse cinco boas prácticas inspiradoras nacionais e internacionais de emprendemento rural sostible aliñadas cos sectores primario, da enerxía, da mobilidade, biotecnolóxico e industrial. Tamén se falará das oportunidades do territorio para a posta en marcha de proxectos emprendedores.

Os workshops, tamén presenciais e en liña dende Lalín, pretenden servir de nexo de conexión entre axentes para facilitar a materialización de iniciativas e idear solucións e proxectos para crear novas oportunidades no territorio. Deste xeito o mércores 17, a actividade centrarase nos sectores primarios, da enerxía e do medio ambiente e o venres 19, na biotecnoloxía, industria e na mobilidade.

As persoas interesadas en participar tanto na xornada coma nos dous workshops poden realizar xa a súa inscrición a través da plataforma Eventbrite. As actividades están abertas tanto a persoas como microempresas que residen en cidades e teñen inquedanzas por vivir en zonas rurais para emprender ou continuar proxectos empresariais, como a persoas emprendedoras da comarca e mozas e mozos, para que vexan que hai oportunidades no rural.

Sete accións formativas de ‘Tic Emprendes’

A xunta de goberno da Deputación vén de aprobar novas accións formativas gratuítas do proxecto Tic Emprendes, para fomentar a empregabilidade e o emprendemento entre a mocidade dos territorios que máis sofren o déficit demográfico. Serán sete cursos de 125 horas de duración, con 105 prazas para persoas de entre 16 e 30 anos residentes nalgún dos 31 concellos da provincia participantes, entre os que figuran Agolada, Cerdedo-Cotobade, Dozón, Forcarei, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Contémplanse catro itinerarios: Competencias dixitais en ofimática (unha acción con dúas edicións); Márketing dixital: estratexias SEO, SEM, Redes sociais e análise de tráfico web; Community Manager (dúas edicións) e Operario/a de xestión loxística e dixital de almacén, cun módulo de carretilleiro (dúas).