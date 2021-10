La sección sindical de la CIG del Consorcio de Bombeiros do Deza e Tabeirós reitera las reclamaciones de mejoras en la plantilla, pendientes desde hace años. Concretamente, desde los 22 que lleva en marcha el parque con sede en Silleda. Así la organización sindical pide “sentarse a negociar de forma cordial unas condiciones dignas de trabajo, en las que se contemplen el convenio colectivo, el incremento de la plantilla y el complemento de toxicidad, nocturnidad, festividad o turnicidad”.

El convenio colectivo no existe, a día de hoy, mientras que la plantilla cuenta con 15 bomberos, organizados en guardias de 3. Ante la falta de negociación de estas cuestiones, la CIG apunta que el parque carece de un marco laboral negociados, por lo que los bomberos se ven obligados “a hacer un exceso de horas extra, para cumplimentar un salario acorde con el resto de compañeros de profesión”. El sindicato hace hincapié en la diferencia salarial de los bomberos, con una nómina de 1.250 euros al mes, y el gerente (2.500 euros) o el adjunto al gerente (2.000). Al sindicato no le vale la excusa de que no hay dinero para atender sus demandas, en vista de en los dos últimos años se gastaron 500.000 euros en comprar dos vehículos y hacer reparaciones en otros. Reprende, por último, a los presidentes, Xunta y Diputación por permitir esta situación.