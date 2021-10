La programación cultural de Lalín para este mes tuvo ayer como broche de oro la actuación del cantautor Amancio Prada. El Salón Teatro sirvió de escenario para dar a conocer entre los dezanos su última propuesta artística, Camiño do meu contento. Esta gira, que trajo a Amancio Prada a otras localidades gallegas como A Estrada, Vilanova de Arousa o Porto do Son, ofrece un completo repaso de la disociaría del músico leonés. Durante la actuación de ayer no pudieron faltar piezas musicadas con poemas de Rosalía de Castro. Amancio Prada también ha puesto ritmo a poemas de otros insignes escritores, como Federico García Lorca o Gustavo Adolfo Bécquer.