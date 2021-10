Xuncoga, ejemplo de ahorro en la factura de la luz

Galicia no es una tierra famosa precisamente por sus horas de sol. Con una irradiación media que no llega a los 140 kWh/m2, podríamos pensar que la energía solar no tiene en esta zona mucho recorrido. Pero, lejos de eso, la realidad es que las instalaciones fotovoltaicas son igualmente rentables y cada vez más comunes. Un ejemplo es la cooperativa dezana Xuncoga.