La concejala de Comercio de Lalín, Karen Fernández Lamela, anunció ayer en pleno que el gobierno local encargará un estudio de usos para reorientar la superficie de la Praza de Abastos y dotarla de “servicios atractivos”. A la vez, se encargará otro proyecto para habilitar la planta de abajo, en la que podría colocarse un espacio gastronómico. Sería una propuesta similar a la que funciona en el Mercado Municipal de Tomiño.

Con este argumento, el PP tumbó la moción de Compromiso por Lalín en la que defendía medidas para este mercado, en el que acaban de darse de baja otros dos puestos. El líder de Compromiso, Rafael Cuiña, mostró su sorpresa por un voto en contra sobre una cuestión, como la reforma de la planta inferior, que el PP pedía de forma reiterada cuando estaba en la oposición. Desde el BNG Francisco Vilariño propuso la idea de reubicar este espacio.

No fue ni la primera ni la única moción que frenó el PP con su mayoría absoluta. Dejó en el tintero las seis mociones de la oposición, y Crespo arguyó que si hubiese un diálogo previo con el gobierno quizá podían salir adelante el 50% de las propuestas, si no desbarataban sus presupuestos. Así las cosas, el bono de Comercio que también proponía activar Compromiso en Lalín no se materializará porque el ejecutivo, como indicó el edil Avelino Souto, consultó su validez. Un informe de Intervención indica que esos bonos serían como ayudas directas a los ciudadanos, y lo más recomendable son ayudas a los comercios. En este sentido, la cabecera comarcal destinó más de 1,5 millones de euros en diferentes líneas, tanto al comercio como a la hostelería.

Sin ayuda para híbridos

El comercio, la hostelería, los vecinos y las constructoras serán, por otra parte, los beneficiarios de las rebajas y derogaciones que ayer quedaron aprobadas en pleno. En varias, la oposición no votó en contra, sino que se abstuvo e incluso respaldó la unanimidad de alguna propuesta. Días atrás el PP ya había anunciado la derogación del Impuestos de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la subida de los porcentajes de bonificación del IBI y las bonificaciones de hasta el 75% en la compra de vehículos eléctricos. Actualiza, también, el precio público de los campamentos y quedan derogadas ordenanzas en desuso, además de las que afectan a terrazas de hostelería y toldos o paravientos de comercios. Queda también modificada la ordenanza de la recogida de la basura.

Por partidos, el BNG y Compromiso coincidieron en que la eliminación del ICIO solo beneficiará a las grandes constructoras. Crespo explicó aquí que no se pudo derogar la ordenanza de forma parcial.

Desde el PSOE, Cristóbal Fernández echa en falta una bonificación para los coches híbridos así como una mayor información a los vecinos sobre la eliminación del ICIO, para que pudiesen aplazar la solicitud de licencias al año que viene y así evitarse el impuesto. Desde Compromiso, Teresa Varela tuvo una aplaudida intervención al recalcar que con la actualización, suben un 12% las tasas del Plan Concilia, uno de los servicios más utilizados. Duda del impacto que pueda tener la eliminación de la tasa de toldos en los comercios. Frente a los 400.000 euros de ahorro en impuestos que calculó la edil de Facenda, Paz Pérez, Teresa Varela estima que serán unos 150.000, entre los 115.000 de ICIO, los 15.293 de terrazas los 9.189 de toldos y los 2.250 de informes administrativos.

Herodoto, Tito Flavio y Paul Preston

El debate acabó derivando en lo de siempre, en un cansino cruce de acusaciones y de qué gobierno local gestionó mejor, en este caso, las bajadas de IBI al mínimo legal y las plusvalías. No en vano, en otro momento del pleno, y por también reproches entre gobierno y oposición, Rafael Cuiña apostilló que no estaba hablando con gobiernos anteriores “ni con Herodoto, Tito Flavio o Paul Preston”, sino con el actual.

Sí hubo unanimidad, en cambio, a la hora de apoyar la petición del gobierno local al ADIF para que le ceda a Lalín los caminos laterales del trazado del Tren de Alta Velocidad, para poder desbrozarlos. El ente sigue sin decidirse a ceder las escombreras al concello dezano. En esas escombreras, si se cediesen por 30 años, hasta podrían plantarse pinos.

Y ya que hablamos de Medio Ambiente, el PP también se negó a que comparezca el edil de Medio Ambiente, César Reboredo, para explicar las gestiones del ejecutivo local sobre el plan de gestión del Monumento Natural de las Fragas de Catasós. El PSOE pedía esta comparecencia porque, entre otras cosas, el plan de gestión tenía que estar ya listo en 2002, y aún está gestándose. Cristóbal Fernández le recordó a Begoña Blanco que el cuatripartito intentó salvaguardar el entorno, sin éxito, con la solicitud de un ENIL. La edil de Cultura contraatacó mencionando las gestiones de Crespo para que la línea eléctrica acabe siendo soterrada.

Felicitación a Gonzalo Navaza

Fuera del orden del día, quedó aprobada por unanimidad una felicitación al lingüista, traductor y profesor Gonzalo Navaza, por su reciente nombramiento como académico de número de la Real Academia Galega. Navaza es miembro de la Comisión do Rueiro de Lalín de 2015 y en la actualidad trabaja en una biografía de Matemático Rodríguez y otras personalidades dezanas y gallegas. La felicitación, propuesta por la Alcaldía, ofrece además una reseña con sus publicaciones en el mundo de la poesía, la narrativa y el ensayo, amén de sus amplios trabajos sobre toponimia.

Laxeiro

Navaza dejará la impronta de Lalín en la RAG y Laxeiro lleva décadas siendo uno de los artistas más conocidos de Deza a escala gallega, pero no española. Por eso ayer una moción del grupo de gobierno anima a la Xunta a poner en marcha un programa de actividades el año que viene, aprovechando que el Día das Artes Galegas en 2022 estará dedicado al genial pintor de Donramiro. La concejala de Cultura, Begoña Blanco, recordó que habrá actos en Lalín, así como en Vigo y Santiago. Rafael Cuiña propuso que se extendiesen e Buenos Aires, donde se consolidó la carrera artística de Laxeiro, y Crespo recogió el guante, apuntando que tiene pendiente una visita al Centro Lalín Agolada Silleda para inaugurar las reformas que acometió la entidad con una ayuda de la Xunta. La visita institucional (con cargos autonómicos) está pendiente desde hace año y medio, debido al coronavirus, así que podría encajarse durante este evento algún tipo de reconocimiento, al otro lado del océano, a José Otero Abeledo.

No habrá comisión sobre el caso José Iglesias

Una de las mociones del BNG pedía crear una comisión para investigar por qué José Iglesias, exasesor del gobierno, sigue usando vehículos municipales y personal contratado para el Concello. Iglesias cesó el 1 de junio y tanto Francisco Vilariño como Rafael Cuiña apuntaron que hay vecinos que pueden corroborar como Iglesias, por ejemplo, capitaneó una reunión sobre la traída de agua de Palmaz. Desde el gobierno, Eva Montoto apuntó que Iglesias se limita a trasladar demandas vecinales si alguien lo llama, y que incluso recibió peticiones del socialista Román Santalla. Montoto tiró de hemeroteca y recordó otras cuestiones también ‘difíciles de entender’ del anterior gobierno, como “quién realizó el expurgo y traslado del archivo de la biblioteca o los viajes a oposiciones privadas en coche oficial”.

Local en Catasós

También quedó rechazada la moción del BNG sobre el anteproyecto de la Lei da Xestión do Ciclo da Auga y la segunda del PSOE, en la que pedía un espacio digno para uso social de la parroquia de Catasós. Alba Forno recordó que los dos locales actuales no permiten celebran actividades con distanciamiento social, por lo que pide ampliar uno de ellos o hacer uno nuevo. El concejal de Obras e Servizos, José Cuñarro, explicó que su partido iba a votar en contra porque esta mejora ya está comprometida para el presente mandato. El anterior gobierno de coalición ya había acometido ampliaciones en los locales sociales de Palio, Prado, Moneixas y Noceda.