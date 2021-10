“Si no llega a estar el niño allí, yo no lo cuento”, afirmó ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Pontevedra una vecina de Lalín que acusa a su marido de atacarla con un cuchillo con la intención de matarla y de producirle varios cortes en cuello, manos y cara. Los hechos ocurrieron sobre las diez de la noche del 15 de abril de 2019, cuando fue a llevar alimentos a su hijo, que se encontraba en la casa del hombre, del que estaba en trámites de divorcio.

Ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial, la mujer explicó que su marido la estaba esperando en casa y, sin que ésta pudiera bajar del coche, “se abalanzó hacia mi” atacándola con un cuchillo de diez centímetros que llevaba oculto en la cazadora. Narró cómo el hombre la habría atacado de forma repentina cuando el hijo de ambos estaba acomodando sus cosas en la parte de atrás del vehículo. Según su testimonio, previamente, el padre le había dicho que se llevara al niño porque estaba “un poco afónico y aún va a enfermar”.

Protegida detrás de un biombo para no tener contacto visual con el acusado, la víctima indicó que “intenté defenderme” y trató de quitarle el cuchillo a su agresor, maniobra durante la cual éste le golpeó en la cabeza y le cortó con el arma en la cara. Ella y el niño mordieron al varón en las manos y lograron que el arma cayese al suelo, momento en el que su hijo aprovechó para cogerla y salir huyendo en busca de auxilio a casa de los vecinos. “Pensé que quería matarme”, afirmó la víctima y, ante las preguntas del fiscal, confesó: “Tengo miedo de que vuelva a suceder esto, por supuesto”. La declaración del menor se produjo a puerta cerrada.

El hombre no solo negó el ataque, sino que afirmó que él “nunca le haría eso a la madre de mi hijo, ni a nadie, no se lo haría ni a un perro”. Admitió que cuando la mujer llegó a su domicilio se produjo una pelea entre ambos. Tras hablar con ella “educadamente”, declaró el hombre ante el tribunal, “me enfadé” porque su entonces aún esposa le amenazó con no ver más a su hijo. “Si te llevo conmigo no vas a ver más a tu padre”, le habría dicho la mujer, añadiendo que “le voy a quitar todo lo que tiene”. “Se lo juro por Dios”,enfatizó el acusado ante el tribunal. El hombre aseguró que quitó el cuchillo “para asustarla” y que “ella sola se lastimó”.

En el juicio celebrado ayer se expuso que la mujer ya había denunciado al varón dos meses antes de esta agresión, si bien no había ninguna orden de alejamiento. En relación con esta denuncia anterior, el acusado señaló que “eso fue todo tramado” contra él.

La Fiscalía de Pontevedra solicita catorce años de prisión para el acusado como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa. Además de la pena de cárcel, el ministerio público reclama una orden de alejamiento durante veinte años e insta a que indemnice a su exmujer con 3.750 euros por las heridas y sus secuelas. El hombre está en la cárcel desde el 17 de abril de 2015, dos días después de que se produjeran los hechos en los exteriores de su vivienda.