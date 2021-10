“Feminismo es la idea de que las mujeres somos personas”

El colectivo Azos Feministas programa mañana una actividad en el Casino de Lalín que incluye la proyección del documental As silenciadas y un posterior coloquio entre los presentes. La profesora y activista lalinense Celia Lamela Couto se encargará de moderar la charla tras el visionado de la multipremiada película de Pablo Ces.

–¿Cuántas veces ha podido ver el documental “As silenciadas”?

–La verdad es que lo he visto varias veces, por supuesto. Tengo que decir que es toda una lección porque no deja de impresionarme cada vez que lo veo y lo he visto en más de dos ocasiones. Para mi es una conmoción ver la vida de toda esta gente huida, represaliada y no deja de afectarme esa vida de ciertas mujeres y familias. Me parece un buen trabajo tanto de documentación por parte de Aurora Marco como de su hijo Pablo Ces. También es un poco un ejercicio de deuda histórica y de agradecimiento a gente que luchó por ciertas cosas y que por eso lo pasó muy mal.

–¿Qué es para una activista como usted, hoy, el feminismo?

–Yo lo veo como un trabajo a favor de la igualdad de la mujer y de evitar las discriminaciones. Hay una definición que me gusta mucho es la de que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Esto engloba todo, como puede ser el derecho a la igualdad y es quizás una definición de las muchas que hay con las que mejor me identifico como feminista.

–¿Cree que el machismo se cura, sobre todo, con educación?

–Sin duda alguna. Es fundamental la labor de educación y de que se entienda que el trabajo doméstico debe ser paritario, como en el caso de los cuidados y el reconocimiento hacia las demás personas. Para mi todo eso es fundamental. En eso las que nos dedicamos a la enseñanza debemos de jugar un papel importante en la sociedad.

–¿Es más fácil o no ejercer de feminista en el rural que en las ciudades?

–Si te soy sincera, no lo tengo nada claro. A veces, puede resultar más difícil ser feminista en un núcleo de población pequeño. Me parece más complicado por aquello de que en los lugares reducidos se conoce todo el mundo y supongo que en algunos casos los prejuicios salen a la luz más fácilmente que quizás en los entornos urbanos.

–¿Le gusta hacer labor pedagógica sobre este asunto entre su alumnado del “Pintor Colmeiro”?

–En general, sí. Dentro de las actividades de la materia que imparto y de las tutorías incluso, pues sí es un tema que surge tanto en los textos como en la vida cotidiana. Supongo que es algo inevitable porque somos personas que vivimos inmersas en una sociedad determinada y eso aflora siempre, claro.

–¿Cómo le gustaría que resulte la actividad del casino en cuanto al mensaje que reciban los asistentes?

–Pues, que creo que es importante la deuda histórica que tenemos con toda esta generación que intentó defender una serie de valores, que fueron dinamitados por un golpe de estado y que tenemos una deuda contraída con ellos de la que pienso que no somos muy conscientes de la tremenda injusticia y violencia a la que fueron sometidas muchas personas. A mi me gustaría que los que se acerquen al casino se fueran a sus casas siendo un poco conscientes de eso, del malestar de muchos y de muchos y, también, de lo que implica una sociedad en la que el exceso de fuerza, de poder y de violencia pues se pueden ejercer impunemente. Nosotros no conocimos eso pero otras generaciones sí, y creo que este tipo de trabajos ponen de manifiesto lo mal que lo pasaron por ser coherentes con su forma de pensar y de vivir. También me parece importante ese papel de contribución a la memoria histórica y a que se sepa la vida de los y de las que lo pasaron mucho peor que todos nosotros. Espero que ese sea el legado que deje este tipo de actividad.