A Banda da Loba se lleva un Martín Codax que anima a continuar en la lucha

El Pazo de la Cultura de Pontevedra acogió en la noche del pasado miércoles la gala de los octavos Premios Martín Códax de la Música, un evento que reunió a unas 400 personas en su grada y que sirvió para coronar a 18 proyectos musicales gallegos. Entre los protagonistas de la noche estuvieron dos estradenses, las hermanas Andrea y Marcela Porto, integrantes de A Banda da Loba. Después de dos nominaciones sin resultado, la formación se llevó en esta ocasión su primer Martín Códax. Lo hizo con su reconocimiento como mejor grupo gallego del año en la categoría de pop/indie.

“Estamos moi contentas porque este tipo de recoñecementos sempre animan a seguir traballando e a seguir loitando neste mundo da música no que as veces as cousas se poñen costa arriba pero que tamén che dá moitas satisfaccións. Tamén, ao ser un recoñecemento que ven de man dos propios profesionais do sector, porque son eles os que nos están votando, é algo que tamén che fai ilusión. Que os compañeiros e compañeiras recoñezan o teu traballo é dobremente satisfactorio”, manifestó la estradense Andrea Porto después de conseguir el Martín Códax. “É xente que sabe ao que estamos expostas todos os días. Que sabe o que implica sacar un novo disco ou preparar un novo espectáculo. Que esa xente te recoñeza o teu traballo é moi bonito”, añadió en el mismo sentido.

Se trataba de la tercera vez que estaban nominadas a estos premios. “Noutras veces estivemos nominadas pero no primeiro ano é certo que o grupo era bastante recente. Entendemos perfectamente que había xente nominada con nós que tiña traxectorias moito máis longas e con máis traballos ás costas. Sen embrago, cando che poñen o mel nos beizos sempre se fai goloso. Quédache pena nese momento e tamén fai que agora teñamos máis ilusión ao conseguilo”. A pesar deso, o premio era algo co que non contaban. “Nunca sabes pero tamén parece que se o pensas un pouco podes gafalo. Que non pensásemos nel non quere dicir sen embargo que non o quixésemos”.

En sus nominaciones, fueron cambiando de categoría hasta este premio en pop/indie. “Houbo un ano no que nos apuntamos na categoría de canción de autor porque compoñemos e temos moita relación coa poesía. Creo que estamos un pouco a cabalo entre as dúas categorías, porque musicalmente é certo que temos un tinte moi pop. É un debate interno que sempre temos entre nós”, explica la músico estradense.

Este premio y esta gala han supuesto un pequeño alto en el camino de A Banda da Loba, que continúa aumentando su larga lista de conciertos este año. En esta ocasión además, lo harán fuera de Galicia. “O sábado saímos cara el Franco, en Asturias, onde temos unha actuación, e ao día seguinte imos cara o País Vasco para tocar en Sestao. Sempre que temos oportunidade de saír fainos unha ilusión renovada porque tampouco nos pasa todos os meses”.

La formación con parte estradense dejó ya atrás un verano movido en cuanto a actuaciones. “Tivemos moita sorte. A pesar de que a situación foi complicada e que houbo unha chea de restricións e cambios de normativas houbo moitos concellos que seguiron apostando pola música e a cultura. Ao final, notouse pero non foi a debacle que pudio ser, polo menos no noso caso. Outros compañeiros de profesión sen embargo si que o pasaron mal”.

Un aplaudido premio honorífico para el técnico forcaricense Pablo Barreiro

Los Martín Codax de este año también entregaron un galardón honorífico, el reservado al productor, compositor y técnico de sonido Pablo Barreiro Rivas (Forcarei, 1956), considerado “una figura histórica da música en Galicia”. El forcaricense colabora habitualmente con la Orquestra Sinfónica de Galicia, la Real Filharmonía de Galicia, la Orquestra de Cámara Galega, los conservatorios de música y grupos como Ultreia, Martín Códax, Resonet, Ars Atlántica, Ars Combinatoria, Fuxan os Ventos, Fía na Roca, entre otros, un trabajo que le sirvió para llevarse una de las ovaciones de la noche en el Pazo da Cultura de Pontevedra. El de Forcarei empezó con la guitarra de su hermano en un grupo formado en Santiago de Compostela denominado Cristal Azul, en los años setenta. Aunque ya de niño había hecho sus pinitos. Él mismo relata que se adentró en la parte técnica de la música y la ingeniería de sonido tras constatar lo mal que sonaban algunos de los proyectos en los que se había embarcado siendo músico.