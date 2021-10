Un tramo de patio de colegio

El patio del Colegio Scientia Lalín fue ayer por unas horas un parque cerrado del FIA-ERC Los pilotos Luis Vilariño y Álvaro Muñiz inauguraron al volante de su Skoda Fabia Rally2 Evo la serie de conferencias organizadas por el centro para “motivar e inspirar” a su alumnado. La dupla del equipo de “Os Mouchos” compartieron sus experiencias con los estudiantes en una charla orientada a inculcar valores como el esfuerzo o la igualdad, además de fomentar conductas responsables en materia de seguridad vial. Vilariño y Muñiz repartieron pósters firmados con los logos de los distintos patrocinadores que se agotaron en un santiamén y permitieron a los jóvenes contemplar también por dentro su flamante montura.

Luis Vilariño se mostraba muy satisfecho con la experiencia, a cuyo término manifestó que “lo cierto es que los profesores incluso nos comentaron que fue increíble la atención que prestaron a la actividad y los motivados que estaban. La verdad es que pasaron un buen rato y yo creo que los mensajes que les transmitimos, en cuanto a valores del deporte y seguridad vial, han calado en todos ellos”. El piloto de Palas de Rei con fuertes vínculos en la comarca dezana reconoció que fue su segunda vez en un centro académico y que “me parece una idea fantástica porque, según el profesorado, hasta los más revoltosos estuvieron en silencio e interesados.” Vilariño y Muñiz trasladaron a los alumnos la idea de que “hay que formarse primero en la vida para poder ser un buen deportista. Me refiero a sacar una carrera o aprender idiomas y, después, en el apartado de la seguridad vial quisimos dejar claras las diferencias entre un coche de rallyes con uno de serie, así como respetar las normas de circulación”.

Lo cierto es que los jóvenes bombardearon a preguntas a los dos pilotos con todo tipo de cuestiones. “Nos preguntaron mucho por todo pero, además de cosas del coche, también sobre el tema de seguridad y los accidentes”, explica Vilariño. Además, los deportistas quisieron poner en valor “la importancia del trabajo en equipo y lo complejo que es un equipo de rallyes”.

La dupla subrayó que “un deportista no sólo tiene que ser bueno en su actividad, sino que debe tener una imagen hacia los demás representando y defendiendo una serie de valores”. Tanto Vilariño como Muñiz hicieron especial hincapié en la seguridad vial porque “nosotros somos muy prudentes porque nos jugamos nuestras respectivas carreras deportivas en ello. La adrenalina la sacas en las carreras e incluso pienso que somos más conscientes que nadie en todo lo que tiene que ver con la seguridad”, recalcó un Vilariño que ya piensa en la cita canaria del Campeonato de Europa.

Aparcada la polémica del Rali San Froilán

El piloto de Palas de Rei quiso dejar ayer zanjado de una vez por todas la polémica surgida por sus declaraciones sobre la actuación de la Guardia Civil en el reciente Rali San Froilán. “Yo no entiendo que se haya generado tanta polémica porque lo que yo critiqué fue el dispositivo y no a la Guardia Civil. Digan lo que digan, el dispositivo del San Froilán estaba muy mal montado porque nosotros necesitamos unas cosas para hacer seguro el rally que no se estaban cumpliendo”, argumenta Luis Vilariño. En este sentido, asegura que “lo que intentaba era simplemente generar un debate entre todos los implicados para que nos escuchen a los pilotos y entiendan cuál es la idiosincrasia de este deporte. Y nada más. Entonces, se solucionarían al menos estos problemas concretos para el resto de los rallyes. En las vueltas ciclistas se hacen, así que no sé cómo no lo podemos hacer también en el automovilismo”. Vilariño concluye recordando que “al final, la gente respeta un uniforme y no tanto un peto de un chaval voluntario de la organización de una prueba. Desde luego, no es el mismo respeto”

Conexión entre la enseñanza y la sociedad real

La de ayer fue la primera de las tres conferencias organizadas en el Scientia School para sus alumnos hasta fin de año. En noviembre, el día 9 el invitado será el prestigioso escritor Javier Peña, que se encuentra inmerso en la promoción de su segunda novela, Agnes, tras el éxito literario logrado con Infelices. Y por último, ya en diciembre, el día 10 visitará el centro de Penatoares la popular cantante Guadi Gallego, que está triunfando nuevamente en la gira de su último trabajo discográfico que lleva por título Costuras. La jefa de estudios del colegio Scientia Lalín, Patricia Beldrón, manifestaba recientemente que esta serie de conferencias iniciadas ayer “es una forma adicional de reforzar la conexión entre la enseñanza y la sociedad real, aprovechando invitados de referencia para que compartan como desde su formación en ingeniería, el periodismo o el magisterio fueron encontrando su propio horizonte profesional en el deporte, la literatura y la música ”.