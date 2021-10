A Estrada recupera la noche

Ramón Bao, más conocido como Moncho, abrió las puertas del Pub Ozone en el año 2007. Eran buenos tiempos para la movida estradense, que cada fin de semana recibía a miles de jóvenes de la zona, especialmente en una céntrica calle Serafín Pazo salpicada de pubs. Catorce años después, Moncho se prepara para reabrir las puertas del Ozone. “Me lo pensé mucho pero en todos estos meses el propietario del local no me cobró nada. Si no fuese por él sería totalmente imposible seguir aquí, así que al menos tengo que intentarlo”, reconoce mientras trabaja para poner todo a punto. El Ozone reabrirá el sábado día 6 de noviembre pero ya no será uno más. Será el único pub en toda la calle que sigue vivo.

Moncho reconoce que la ampliación de horarios y aforos decretado por la Xunta el pasado fin de semana fue el empujón definitivo para una apertura que iba atrasando. Con el regreso del Ozone, A Estrada contará con cuatro pubs abiertos, sumando el Pub Drinks, el M80 y el Tarará. A ellos se unirá en cuanto amplíen un poco más los horarios la Discoteca Nicol´s. “Cuando abrí éramos 14 pubs y dos discotecas. Ese año incluso sorteamos un coche”, recuerda Moncho, quien aguarda sin embargo que la movida estradense pueda sobrevivir al difícil reto que le ha planteado el COVID. “Espero que no desaparezca. Me gustaría que mis hijos algún día también puedan disfrutar de ella. Que puedan salir en A Estrada como hicimos siempre sin necesidad de coger el coche a irse a otro lado”, argumenta.

El Ozone se encontrará en su reapertura con nuevas normas por las pandemia, mucho más suaves que las anteriores. Estas nuevas normas ya las aplicaron el pasado fin de semana en el Pub M80. Una de las principales novedades es la obligatoriedad de enseñar el certificado de vacunación COVID. Esto provocó algunos problemas el viernes a las puertas del M80 con algunos despistados que fueron sin él. Al día siguiente, la mayor parte ya estaban avisados y aparecían con él en la mano. Alguno sin embargo incluso acudió a Urgencias del Centro de Saúde de A Estrada para intentar conseguir un certificado de “urgencia” para poder entrar en el pub.

El M80 sin embargo todavía mantiene restricciones de aforo a pesar de recuperar legalmente el 100% de ocupación. Lo hacen para evitar aglomeraciones en el interior que puedan resultar incómodas o peligrosas. Su gerente, Juan Manuel Afonso, se mostró contento por reapertura de un nuevo pub y destacó que era algo necesario para atender a la demanda de ocio nocturno que se está viendo en las últimas semanas. “Hubo días que tuvimos colas en la puerta para entrar. Ahora mismo hay capacidad para más locales de ocio nocturno. No llegan con los tres que estamos abiertos”, manifestó. Afonso aguarda que la movida estradense pueda ir volviendo poco a poco a la normalidad.

La Nicol’s abrirá para la campaña de Navidad

Uno de los locales más emblemáticos de la movida estradense es la discoteca Nicol´s, cerrada igualmente desde el mes de marzo del año 2020. Juan Manuel Afonso, su gerente, reconoce que, por el momento, la discoteca se mantendrá cerrrada. Su intención sería abrirla de cara a la campaña de Navidad, siempre que se cumplan las previsiones de una nueva ampliación de horarios. El empresario recordó que la Nicol’s funciona como una discoteca de última hora, con un horario que va tradicionalmente desde las 4.00 a las 7.00 horas. En estos momentos los horarios permitidos acaban a las 5.00, lo que les deja poco margen. Sin embargo, la Xunta baraja una vuelta cercana a los horarios anteriores a la pandemia, momento que aguardan para volver a abrir. El caso de la discoteca estradense en este año y medio ha sido complicado, ya que han tenido que seguir pagando el alquiler todos los meses a pesar de no poder trabajar.