A Academia Galega do Audiovisual (AGA) presentou onte no Auditorio Municipal Xosé Casal de Vila de Cruces o I Premio Fiestra de Audiovisual Galego para a educación en valores. Ao acto asistiron Miguel Mariño, director da academia; o concelleiro de Cultura de Vila de Cruces, Julio López; o director do IES Marco do Camballón, José Manuel Iglesias; e a actriz Camila Bossa. A presentación foi precedida pola proxección dun programa feito a partir do catálogo de Fiestra polo alumnado do instituto.

O director da AGA presentou esta iniciativa, na que os centros de ensino de Galicia que formen parte da comunidade de Fiestra poderán decidir cos seus votos cal é a curtametraxe do catálogo merecedora do premio, polo seu valor á hora de facilitar o traballo e a reflexión na aula. Camila Bossa, que interviña como representante do sector audiovisual, salientou a importancia de “promocionar e visibilizar a nosa cultura e a nosa lingua”, ademais de afirmar que “co cine se aprende moito máis do que cremos, dun xeito diferente”.

Julio López augurou unha “longa vida” ao galardón, ao tempo que louvou a actitude e o comportamento do alumnado do Marco do Camballón, que formou parte do público do acto e participou activamente na proxección previa. Pola súa banda, José Manuel Iglesias declarou que desde o instituto estaban “orgullosos de participar” nesta iniciativa “que contribúe á formación de cidadáns críticos”.

O I Premio Fiestra de Audiovisual Galego para a educación en valores será anunciado e entregado en Vila de Cruces no mes de xuño de 2022. Con anterioridade á presentación foi proxectado un programa de curtametraxes realizado polo alumnado de 4º da ESO do IES Marco do Camballón, composto polos seguintes títulos: C.O.D.A., dirixida por Veru Rodríguez; Matria, de Álvaro Gago; 1977, creación de Peque Varela; e Conversa cunha muller morta, de Sonia Méndez. A continuación, Javier Grixo, director de fotografía de C.O.D.A., e Camila Bossa, actriz protagonista de Conversa cunha muller morta, participaron nun coloquio cos mozos e mozas asistentes.