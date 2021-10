Desde que la Diputación está en manos del BNG y del PSOE, las comarcas recibieron de la entidad provincial cerca de 81 millones de euros. La presidenta, Carmela Silva, recalcó que esta cifra supone que, además, cada uno de los ocho concellos obtuvo la mayor inversión en la historia de la Diputación. Por municipios, A Estrada percibió 15,1 millones de euros, seguida por Lalín, con 14,7, y Silleda, con 11,3. A Vila de Cruces llegaron 6,2 millones, mientras que Forcarei recibió 5,9 millones y Rodeiro, con 5,6. Cierran la lista Agolada, con 5,5 millones, y Dozón, con 3,8. Silva comparó este reparto con los recientes presupuestos de la Xunta para el año que viene, en los que Lalín y A Estrada percibirán 23,4 millones mientras Silleda cobrará partidas, pero para instalaciones propias de la Xunta como la empacadora de Sogama o la Semana Verde. Silva ve aquí un castigo por el distinto color político del municipio trasdezano.

La presidenta de la Diputación hizo balance en el hotel Via Argentum, de Silleda, de las inversiones en Deza y Tabeirós por programas. Así, el Plan Concellos permitió en la zona invertir más de 39 millones de euros repartidos en sus tres líneas y que, por tanto, fueron destinados a financiar 287 obras, 157 actividades socioculturales y crear 790 empleos, que permitieron continuar con servicios en los que se jubilaba personal y no podía reponerse la plaza. Mencionó los 4,4 millones de euros para pavimentar vías rurales y urbanas en A Estrada, los 502.000 euros de la Rolda Leste de Lalín, que también dispuso de casi 429.000 para pavimentaciones en Alperiz o Goiás, o, ya en Silleda, los 200.000 euros para acondicionar el parque de As Pedrosas. En los municipios pequeños, el Plan Concellos permitió, por ejemplo, urbanizar la Praza de Oseira en Rodeiro (313.646 euros) o cambiar el césped y la iluminación del campo de fútbol de As Maleitas, en Forcarei (con más de 310.000 euros). En 2022, el Plan Concellos contará con 11,2 millones para la zona y permitirá optar ya a la linea 1 de 2023.

Espacios para las personas

Con planes extraordinarios, como DepoRemse o el Plan de Reequilibrio, llegaron a la zona 2,45 millones para financiar cinco grandes obras. Silva recordó que DepoRemse va encaminado a ganar espacio en villas para peatones, con lo que lleva ya seis años de adelanto respecto a otras administraciones. Aquí Silleda obtuvo 448,552 euros para mejoras en el entorno del centro de salud y del Centro dos Maiores, y Vila de Cruces contó con 435.835 para obras en el entorno del CEIP Nosa Señora da Piedade y de la escuela infantil. El Plan Reequilibrio permitió nuevas dotaciones, como la segunda fase del campo de fútbol de A Gandareira, en Silleda (706.137 euros); la reforma del albergue de Forcarei para usarlo como gimnasio (312.000) y la mejora del gimnasio de Rodeiro (354.302). Por su parte, el plan Ágora financia con 100.000 euros el proyecto de la Praza da Feira y la rúa Ulla, en A Estrada.

La Diputación intervino también en sus 84 carreteras que circulan por la zona, con inversiones de casi 13 millones de euros, y destinó otros 10,5 a aportaciones a distintos servicios provinciales, como las 414 ayudas de Igualdade (435.000 euros), los 390 cursos del programa Conectadas o los 157.097 euros de ayudas a 39 entidades de iniciativa social.

En empleo, los distintos programas para jóvenes que acaban de rematar su formación académica permitieron 288 contratos en concellos o en empresas. La Diputación está también detrás de otras 144 becas de jóvenes de Lalín, A Estrada y Silleda en el extranjero.

Turismo de interior

Carmela Silva quiso rematar su intervención recalcando la reorientación del turismo, centrada solo en sol y playa hasta la llegada del bipartito, que apostó por el turismo de interior y sostenible. Así, quedaron integradas las oficinas de Silleda y A Estrada en la rede InfoRíasBaixas, a la vez que la Diputación apostaba por la Rapa das Bestas, la Feira do Cocido o rutas con los monasterios de Carboeiro, Aciveiro o el Pazo de Oca como protagonistas.

En cuanto al apoyo al tejido empresarial, al vivero de empresas de Lalín llegaron 582.089 euros, así como el programa SmartPeme, pionero a nivel estatal por promover el avance tecnológico y digital entre las pequeñas y medianas empresas. Y además, ahora los ocho concellos cuentan con administración electrónica, tras haberlos dotado de medios y de formación a su personal. Algunos de ellos, como Agolada, Forcarei, Lalín y Silleda, también con padrón electrónico.

Próximas reuniones sobre Mouriscade

En los últimos seis años la Finca Mouriscade percibió 9,5 millones de euros para llevar a cabo “un cambio radical y trascendental en la gestión, reforzando la investigación y los servicios de analítica que se prestan”. Silva también recalcó que no tiene sentido que este complejo esté financiado por la entidad provincial, dado que la Xunta no tiene a su cargo ningún proyecto similar. Pero, como es consciente de la que transferencia va a ser imposible, la Diputación apuesta por modernizarla y convertirla en un centro de referencia. Por de pronto, en Mouriscade se crearon ya dos instrumentos: uno de relación con el sector y otro de relación con los alcaldes, para ver qué modelo se desea. Habrá reuniones con ambos esta semana y la que viene.

No es el único apoyo al sector primario. En estos seis años, la semana Verde recibió 1,05 millones de euros, y se firmaron convenios tanto con Campo Galego como con Vento Noso, Odega y ADF, sobre eficiencia energética o producción de castañas y manzanas. La Diputación está ahora mismo con deuda cero (era de 49 millones cuando se produjo el relevo, en 2015). En aras de la recuperación económica, apostará por “políticas keynesianas” para inyectar liquidez a los municipios. Así, al aumentar el gasto público, se incentivará también la demanda y el empleo. Cerrará el presupuesto de 2022 en noviembre y Silva anunció que se solicitará un crédito para el proyecto ReacPon, al que se adhirieron todos los municipios. Silva tiene claro que “es ésta la administración que está transformando este territorio. Hay que subirse a un coche y ver cuántas vallas hay de obras en las que se menciona a la Diputación y en las que se menciona a la Xunta”. Apostilló que, a diferencia de las propuestas de la Diputación en movilidad sostenible, la Xunta carece de proyectos que apuesten por esta cuestión, o por otros que ayuden a reducir al 50% la generación de residuos.

Nuevo reparto para financiar los GES

Durante su intervención, Carmela Silva recordó que en el último año Deza y Tabeirós recibieron 347.350 euros para hacer frente a la pandemia sanitaria para poder acometer desinfecciones, comprar material o facilitar la corresponsabilidad en las familias. Además, hubo 1,7 millones de euros del Plan Concellos, a mayores, para que los municipios pudiesen hacer frente a necesidades. Esto contrasta “con el abandono de la Xunta, de quien los concellos tienen recibido cero euros, a pesar de que la propia Xunta recibía cientos de millones extraordinarios del Estado”. También reprende al gobierno autonómico porque desde 2015, cuando la Xunta perdió tres de las cuatro diputaciones, la financiación de los GES dejó de ser un 60% de la Xunta, un 20% de las diputaciones y el 20% restante del municipio, para pasar a un 52,5% de la Xunta, un 40% de las diputaciones (que así duplican su gasto) y un 7,5% del municipio.

La presidenta puso como casos prácticos los GES de Lalín y A Estrada. Cuando gobernaba Rafael Louzán en la Diputación, en Lalín la Xunta aportaba 74.000 euros, la Diputación 25.000, y el Concello, otros 25.000. Desde 2015 la Xunta aporta 71.000 y el Concello 10.000, pero la Diputación debe abonar 55.000. En total, son 136.000 euros. El gasto provincial también subió en el GES de A Estrada. Antaño, los 208.000 euros se cubrían con los 122.600 de la Xunta, los 42.000 de la Diputación y otros tantos del Concello. Pero con el cambio, el GES cuesta 227.000, que deben abonar la Xunta con 119.000, la Diputación con 91.000 y el concello con entre 14.000 y 17.000 euros. Silva recalcó que en estos dos concellos, al haber más de 20.000 habitantes, la Diputación no tiene por qué financiarlos, según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Y cuestiona que casi todos los GES tenga sedes en concellos gobernados por el PP.