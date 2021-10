El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, ofreció al alcalde, José Crespo, un pacto de medidas fiscales hasta lo que resta de mandato. Considera que las anunciadas por el ejecutivo, que irán al pleno del viernes, son insuficientes para ayudar a la reactivación económica. “Si Crespo quiere nos sentamos mano a mano y vamos más allá en las medidas. Actuaremos con lealtad en aquellas partidas que se tengan que recortar”, dice.

Considera que en momentos complicados como este no hay que pensar solo en favorecer solo a la construcción sino a más sectores. “El comercio no puede quedar fuera de las medidas y la AED, por mucho que no le guste molestara a Crespo, debe valorar si la mayor parte de sus socios puede quedar fuera de estas ayudas. Dice que Compromiso ya se ofreció a trabajar en el plan Lalín por Vir o de los presupuestos. “El PP debe pensar si quiere gobernar para la mayoría de los vecinos o solo para sus intereses”, concluye.