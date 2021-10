El presidente de la cooperativa agraria lalinense Gandeiros do Deza, Orlando González, presentó denuncia ante la Guardia Civil por la desaparición de una máquina en el exterior de las dependencias de la sociedad, en la parroquia de Castro. Explica que se trata de un pisón que se emplea en época de la siembra de hierba para compactar el terreno y conseguir una producción más homogénea cuyo peso ronda los 4.000 kilos, pues dispone de un tanque de agua.

La máquina se echó en falta hace unos 20 días y desde entonces la cooperativa contactó con sus asociados por si alguno de ellos la tenía en su explotación o la había solicitado. Al verificar que no, se decidió denunciar el hurtó del pisón que, por su tamaño y sobre todo peso, no es fácil de sustraer si no se dispone de un vehículo para llevárselo. González dice que otras veces habían echado en falta pequeños mecanismos como gatos y otros utensilios, pero nunca una máquina de estas dimensiones.