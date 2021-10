El Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza renueva la totalidad de su servicio de trasponerte sanitario. La empresa TSNUX adjudicataria hasta el año 2024 del servicio, será la encargada de darle cobertura al transporte sanitario tanto del Complexo Hospitalario de Santiago, del Hospital do Barbanza y de los centros de salud como de trasladar a los pacientes autorizados por el Sergas otros centros de la red pública y concertados. La adjudicación de este servicio se hizo por más de 27 millones de euros.

El gerente del Sergas, José Flores se acercó al hospital Clínico para conocer de cerca parte de esta nueva flota, acompañando a la gerente del área Sanitaria, Eloína Núñez, a la directora de Recursos Económicos, María José López Rebollo y del director del distrito sanitario de Barbanza, Salvador Marino, en la recepción de las mismas. Núñez destacó el compromiso del área sanitaria por la mejora de este servicio y además de la apuesta tecnológica subrayó la creación de la figura del coordinador de transporte sanitario en el centro sanitario, “para que el tiempo de atención sea el menor posible y con la mayor confortabilidad para los enfermos”. Flores recordó que “Galicia siempre fue puntera en el transporte sanitario, tanto urgente como no urgente y la apuesta de la administración está clarísima” por la mejor tecnología en seguridad activa y pasiva.

En total son 45 las ambulancias que se acaban de renovar, la totalidad de las disponibles. Seis A1, no asistenciales o convencionales, destinadas al transporte de pacientes en camilla; 36 tipo A2 no asistenciales o transporte colectivo, acondicionadas para el transporte conjunto de personas enfermas cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni padezcan enfermedades infecto-contagiosas y dos de soporte vital avanzado.

Los servicios más demandados en los últimos meses fueron, con respeto al transporte programado, la diálisis con un porcentaje del 63,52% y rehabilitación un 16,66%. Sobre el transporte hospitalario, un 33,6% fue requerido por traslado tras la alta médica y el 29,80% tras las urgencias.

Vacuna de la gripe

Por otro lado, el área sanitaria pone en marcha la campaña de vacunación antigripal con los profesionales de sus red. Son 76 los centros y 5 hospitales donde se administrarán las dosis que, proseguirán el día 25 con los mayores de 65 años, además de usuarios y trabajadores de residencias. Desde el 15 de noviembre se vacunará a tramo de 60 a 64 años, menores con patologías o embarazadas, entre otros.