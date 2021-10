El Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (Tacgal) desestima el recurso interpuesto por la empresa Symatec SL contra la exclusión de su oferta para el lote 4 de la contratación de un servicio de limpieza en distintas instalaciones culturales, de propiedad municipal de Lalín.

El Tacgal señala que la empresa recurrente solo presentó una página de pruebas argumentales “en la que no se aporta ningún documento ni análisis concreto que sirva de soporte a los aspectos económicos” de su oferta. Y además, dicha oferta de Symatec para hacerse con los servicios que licitaba Lalín era un 12,70% inferior a la media de las demás candidatas, “una baja que se puede entender como considerable”, continúa el Tacgal. El tribunal señala que en la desagregación de costes que presentó Symatec para justificar la viabilidad de su propuesta solo figura una bonificación de la Seguridad del personal a subrogar con una discapacidad del 42%, pero esa información no consta en la plataforma de contratación. Por otra parte, la empresa que ganó esta licitación alegó que los costes estimados por Symatec no permitían atender las horas de limpieza exigidas en el PPT ni preveían las subidas salariales derivadas del convenio.