Profesionales del servicio de Endocrinología del Área Sanitaria de Santiago han introducido en Galicia una nueva técnica de ablación por radiofrecuencia para el tratamiento de nódulos tiroideos. Este procedimiento se aplica a pacientes que no pueden recibir cirugía y consiste en la reducción del volumen nodular mediante calor generado por la corriente introducida con una aguja a través de la piel.

La patología nodular tiroidea presenta una alta prevalencia en la población general, afectando a más del 50% de las personas sanas. En algunos casos, los quistes tienden a aumentar su tamaño de forma progresiva, llegando a producir dolor, clínica compresiva o alteraciones de carácter estético, lo que hace necesario su tratamiento. Como alternativa a la cirugía, cuando está contraindicada o es rechazada, han surgido técnicas mínimamente invasivas, como la ablación por radiofrecuencia. Su objetivo radica en reducir el volumen del nódulo tiroideo sólido de forma eficaz y segura al inducir una ablación térmica, vaporización de la lesión y necrosis coagulativa del área circundante; por tanto, mejora la sintomatología local y estética del paciente.

Esta técnica puede estar indicada tanto para nódulos de carácter benigno como para el carcinoma de tiroides recurrente en el que la cirugía ya no es posible. No altera la función tiroidea, no precisa de ingreso hospitalario ni de anestesia general –a diferencia de la cirugía–, el tiempo de recuperación es más rápido y el riesgo de complicaciones, mínimo.

De este modo, el 30 de septiembre pasado, desde el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) se llevó a cabo, por primera vez en Galicia y con éxito, la ablación por radiofrecuencia de nódulos tiroideos de dos pacientes candidatos. El procedimiento fue realizado por los doctores José Manuel García López y Antía Fernández Pombo, acompañados por la enfermera Nieves Caamaño Lois y un experto externo, con amplia experiencia en esta técnica.