Cinco días después de que el BNG de Lalín denunciase que un exasesor del gobierno continuaba desempeñando funciones relacionadas con su puesto pese a haber sido cesado el 1 de junio, ahora su portavoz, Francisco Vilariño, anuncia la solicitud de una comisión de investigación para dilucidar la situación del que fue concejal popular José Iglesias. Para el nacionalista cada vez existen más evidencias de que esta persona utilizó medios públicos y personal municipal en sus visitas al rural para, supuestamente, atender demandas vecinales del área de obras o infraestructuras.

Vilariño afirma que las explicaciones ofrecidas por el gobierno no solo son poco convincentes sino que forman parte de “una mentira descarada” y que se acabará probando que falta a la verdad con sus excusas. En la comisión propuesta por el BNG tendrían cabida no solo las fuerzas políticas municipales sino también funcionarios, empresas que realizan trabajos para el ayuntamiento, profesionales externos con vínculos puntuales con la administración o incluso vecinos. Mediante comparecencias o testimonios de las personas que accediesen a sentarse en el salón de plenos, se trataría de poner negro sobre blanco las funciones de un exasesor que ya no tiene ningún vínculo laboral con el ayuntamiento desde hace más de cuatro meses.

Para Vilariño Taboada estamos ante un “escándalo mayúsculo sin precedentes” que evidencia el concepto que tiene el PP sobre la utilización de los recursos públicos para fines partidistas. Reitera que el exasesor acudió muchas veces al rural con vehículos oficiales y acompañado de trabajadores municipales o de representantes de empresas que realizaban trabajos para el ayuntamiento.

Vilanova abre la ronda de visitas a las parroquias

Representantes del BNG se desplazaron anteayer a la parroquia de Vilanova para escuchar a sus vecinos y atender sus demandas con el objetivo de estudiarlas y trasladarlas al concello para su materialización. En el encuentro intervino su portavoz municipal, Francisco Vilariño, y otros cargos de la organización. La formación nacionalista inicia esta ronda de visitas al rural debido a lo que interpretan como la dejadez del grupo de gobierno en la atención a las demandas de las parroquias. Esta semana se anunciará la siguiente encuentro.