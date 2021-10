El parque temático más grande de la Generación Z

La XGN R Encounter alzó ayer el telón en la Feira Internacional de Galicia Abanca de Silleda con 425 participantes, más de 40 actividades programadas y una velocidad de conexión a Internet de 20 gigas. En esta edición número 21 hay una especial apuesta por la formación, a través de charlas y talleres sobre algunos de los temas que marcan la actualidad del panorama tecnológico. El Pabellón número 1 del recinto trasdezano era ayer un hervidero de gente cargada con pertrechos como comida y, sobre todo, mucha bebida. El completo protocolo frente a la COVID-19, favorecido por los enormes pabellones del recinto, su ventilación y la reducción del aforo, facilitaron la tarea de circular por todas las instalaciones.

“En el momento que se les apaga la luz todos se revolucionan” Andrea e Iván - Wonder woman y Zenitsu

Andrea e Iván, vestidos de Wonder Woman y Zenitsu, son los encargados de dar la bienvenida al certamen a todo el que cruza la puerta de entrada. “Somos unos veteranos (para ella es su cuarta vez por la segunda de él, ambos de Bilbao). Es un evento maravilloso en el que la gente está con sus ordenadores tranquilos pero en el momento en el que se les apaga la luz tendrías que ver cómo se revolucionan. Poco a poco hay que volver a la normalidad y este tipo de eventos sirve para que gente de distintos puntos de España se reúnan”.

“Se mantiene el espíritu inicial, aunque se nota el bajón de gente” Pablo y Alejandro - Gamers de Santiago de Compostela

Alejandro y Pablo proceden de Santiago de Compostela y están dispuestos a disfrutar al máximo de la lanparty. “Empecé en 2014 en el Palacio de Congresos de Santiago”, recuerda Alejandro. Los dos coinciden en indicar que “a pesar de todo, se conserva más o menos el espíritu inicial, aunque se nota un poquito el bajón de gente. El plan es no dormir a base de cafeína. por un tubo. Antes dormíamos literalmente debajo de la mesa. Nos apuntaremos a un par de torneos “. Y unos metros más allá se encuentran Oihane, vitoriana afincada en A Coruña y su amigo coruñés Lucas. Ella nos desvela que “es la primera vez que estoy aquí. Está muy chulo el montaje pero todavía no he visto mucho. Mi plan es jugar y puede que me apunte a algún torneo. Estoy expectante pero me gusta mucho lo que veo”. La que también no disimula lo bien que lo está pasando delante de su ordenador es la santiaguesa Vita, que llama la atención por contar con un kit completo pintado de rosa compuesto por asiento ergonómico, teclado, cascos inhalámbricos y pantalla. “Me gusta mucho el color rosa desde siempre. Aquí se duerme poco o nada. Lo que más me gusta de esto es desconectar y poder ponerse a jugar sin preocuparte de nada. Esto para mí son unas vacaciones. Unos se van a la playa y otros nos venimos aquí”, concluye la gamer gallega.

“El plan es jugar y puede que caiga alguno de los torneos del evento” Lucas y Oihane - Gallego de A Coruña y vasca de Vitoria

La Feira Internacional de Galicia ABANCA acoge hasta el lunes esta lanparty, que recupera el formato presencial para inscritos. Estos podrán participar en más de 40 actividades lúdicas y formativas, pero no es posible en esta edición que los visitantes accedan al recinto. No obstante, todas las actividades se pueden seguir cómodamente a través de las plataformas YouTube y Twitch.

Robot

También está activa la competición de software libre AI Contest, una prueba consistente en programar un robot para que compita con otros en un sencillo juego. No faltarán tampoco los torneos de videojuegos, que han comenzado ya las eliminatorias para disputar mañana domingo la gran parte de las finales. Será el momento de conocer a los mejores jugadores de LOL, CSGO, Valorant o Skribbl.io, Fifa21, JustDance 21, Guilty Gear: Strive o Mario Kart 8: Deluxe. El gran ambiente que ya está disfrutando la XGN R Encounter se confirma con la alta participación que están teniendo los juegos del apartado de “Otras Actividades,” precisamente el área más desenfadada. Quedan por delante momentos tan esperados como el Trivial de cine, el karaoke o el “No te rías que es peor”, entre otras muchas pruebas en las que lo más importante es divertirse, según indican desde la organización. Y es que hasta mañana el recinto ferial de Trasdeza se ha convertido en el más grande parque temático de la denominada Generación Z, la más acostumbrada al uso de la tecnología y las redes sociales.