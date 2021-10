El alcalde de Lalín, José Crespo, asegura que “no entiendo cómo BNG y PSOE no apoyan la iniciativa popular para pedir a la Xunta un programa cultural sobre Laxeiro, cuando es un de los grandes del país y debe de estar por encima de ideologías políticas”. El regidor les solicita que reconsideren su postura y que “vean que este tipo de actitudes no van a ninguna parte y no le hacen ningún favor a Laxeiro ni a Galicia, aunque luego prediquen lo contrario”. Además, hace un llamamiento a las fuerzas políticas para que la figura de Laxeiro “no se banalice y parque no existan devaneos políticos sobre ella, gobierne quien gobierne o proponga la iniciativa quien lo haga”.

Crespo también señala que “al igual que Lalín apoya a Laxeiro de forma incondicional, Galicia también lo debería hacer de igual modo porque Laxeiro es Lalín pero Laxeiro también es Galicia”, en referencia a las dos formaciones políticas a las que critica su postura. También hace una llamada al “sentido común para que aprovechemos el año 2022 para organizar actos de alcance relevante que tengan como objetivo situar a la figura de Laxeiro allí donde lo merece”.