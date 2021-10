Una relación de Raza

“Después de más de una década por los montes de Galicia en la búsqueda de imágenes, uno acaba quedándose con el proceso, ya no importan las fotografías, lo importante es el tiempo y el espacio recorrido”. La reflexión de Tono Arias engloba en gran medida el sentir que ha intentando trasmitir el fotógrafo con su última creación. “Raza” es el resultado de años de pasión, de años de peregrinación por los montes gallegos sin una Compostela a la que llegar a poner el punto y final. Por ese motivo, Arias ha tomado la decisión de plantarse. El resultado es un fotolibro de 160 páginas en el que el fotógrafo ha recopilado más de un centenar de imágenes de Rapas das Bestas de toda Galicia.

Desde la más antigua en 2006 a la más nueva de 2021, estas fotografías plasman la particular visión de Tono Arias sobre estas tradicionales celebraciones gallegas, yendo un poco más allá de la imagen más conocida. “No estoy interesado en captar una realidad concreta, yo intento usar la fotografía para explorar las relaciones del ser humano con el medio. En Raza las imágenes quiero que funcionen cómo incógnitas dentro del relato”, explica. “Hay fotografías que pueden parecer sencillas, nada espectaculares, pero muestran muchas cosas. Detrás de esa imagen simple puede haber cosas muy profundas”, añadió en el mismo sentido.

“Raza” quiere ahondar en la realidad social del rural de Galicia para reflexionar sobre otros conceptos más universales. Se centra para ello en la relación que el ser humano tiene con los animales, en este caso con los caballos y consigo mismo, para hablar sobre cosas más generales: el modo de vida, la memoria, la soledad del territorio y su transformación.

Arias reconoce que para llevar a cabo este fotolibro ha recorrido innumerables Rapas por toda Galicia. “Son muchos años y muchos kilómetros”, explica al tiempo que inicia una larga enumeración de rapas en las que ha estado en repetidas ocasiones. Muchas de ellas ya ni siquiera se celebran y han quedado el olvido. “Desde mayo a finales de agosto hay rapas casi todos los domingos. En algunos años llegué a ir cada domingo a una”, explica. “Reconozco que es un ambiente que me gusta, en el monte y en contacto con la naturaleza, así que utilizo la cámara como una excusa para estar en estos sitios y decir que estoy trabajando”.

El fotógrafo ha visto rapas de todo tipo, y como no podía ser de otra manera la de Sabucedo también tiene un hueco en su trabajo. “La de A Estrada cambió mucho con el paso de los años. Se hizo internacional y viene mucha gente. Puede que la filosofía cambiase, pero el trabajo que hacen con los animales sigue siendo el mismo”.

Financiado con una campaña de Crowdfunding

Para poder llevar a cabo este proyecto el fotógrafo apostó por poner en marcha una campaña de Crowdfunding. A través de la página proyecto.dispara.org todos los interesados en hacerse con este fotolibro pudieron realizaron su reserva con pago anticipado para poder financiar de esta manera el costo de su producción. En los últimos 23 días esta iniciativa reunió 4.759 euros, el 79 por ciento del máximo marcado, suficiente para llevarlo a cabo. Arias señaló sin embargo que los interesados todavía tienen de margen hasta pasado mañana para participar en el proyecto, lo que le dará un hueco en la lista de agradecimientos que aparece impresa. Más de un centenar de personas ya han realizado su aportación. Existen diferentes precios, con packs que van desde un paquete de pósters de Raza a el pack completo con el fotolibro en edición numerada y firmada. La fecha de entrega prevista para todos los paquetes está marcada para el próximo mes de diciembre.

Nueva tecnología para hacer un libro más sostenible

“Hoy llegaron los hierros de Raza. Si todo va bien pronto entrará en impresión. Se va a imprimir en una máquina de offset con tintas LED-UV. Estas tintas tienen un proceso de secado ecológicamente más limpio, ya que no contienen mercurio ni plomo, ni emiten VOCs (Compuestos Volátiles Orgánicos), ni evaporan disolventes en el medio ambiente y no generan ozono”, explicó Tono Arias. Este proceso obligará a llevar los trabajos de impresión a Asturias, ya que en Galicia no hay por momento máquinas preparadas para realizar este proceso. “Son cosas que siempre me gustan. Está claro que hacer un libro tiene una parte contaminante pero tenemos que intentar que este proceso sea lo más sostenible posible”, manifestó.