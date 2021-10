El Parlamento gallego dio el visto bueno ayer a la solicitud a la Xunta para que incoe el procedimiento de delimitación del trazado del Camiño de Inverno, dando prioridad a las rutas principales que ya fueron reconocidas previamente. La moción del BNG enmendada por el Grupo Popular también incluye la demanda de modificación del Plan Básico Autonómico para corregir el trazado del Camiño de Inverno allí donde surjan discordancias entre el inicialmente previsto y el definido en la delimitación definitiva. La nacionalista María Albert indicó en su defensa de la moción que la falta de delimitación del trazado es un “lastre” para el desarrollo económico de lsa comarcas por las que transcurre el trazado. Y su homólogo popular, José Luis Ferro, explicó que “la delimitación del Camiño de Inverno es un procedimiento largo y complejo, que necesita una gran cantidad de recursos técnicos y humanos”. La diputada del BNG mostró su satisfacción por el apoyo de los grupos parlamentarios a la propuesta nacionalista.

Ruta caballar

Por otro lado, también ayer, un grupo de ocho jinetes y amazonas procedentes de países como Portugal, Alemania, Francia y España recalaron en tierras dezanas en su trayecto por la Vía da Prata. Los expedicionarios partieron de Viana do Castelo e hicieron una parada en Taboada para degustar la gastronomía local en Casa Gerardo. Les acompañaron entre otros el procurador y también aficionado ecuestre, Manuel Nistal, así como representantes de Cabaleiros do Deza.

Un programa cultural para celebrar a Laxeiro

El Parlamento de Galicia también aprobó ayer una proposición no de ley del Grupo Popular, que no contó con el respaldo de PSOE y BNG, por la que se le pide a la Xunta que coordine un programa cultural que celebre la figura del pintor Laxeiro con motivo del Día das Artes Galegas de 2022. La diputada Teresa Egerique considera “fundamental la suma de esfuerzos entre todos para divulgar la vida y la obra de este autor plástico gallego sin excepción”. La portavoz popular de Cultura subrayó que “Laxeiro es un artista con nombre propio dentro de la cultura gallega del siglo XX, del que este año se celebra el 25 aniversario de su muerte y el próximo Día das Artes Galegas de 2022, que tendrá lugar el 1 de abril, estará dedicado a la figura de este pintor”. Con tal motivo, Egerique apuntó que “en este marco, la Xunta debe jugar un papel clave como coordinadora de una programación excepcional, generando sinergias positivas entre los implicados”. En este sentido, la diputada considera “fundamental la suma de esfuerzos entre todos para conseguir el objetivo común, que no es otro que divulgar la vida y la obra de un autor plástico gallego excepcional”.