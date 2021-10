Las dos han ocupado el mismo sillón y han tenido en sus manos el bastón de mando del Concello de Forcarei. Una fue la primera mujer en llegar a la Alcaldía del municipio y, otra, la primera representante del PSOE en conquistarla. Empataron en concejales en las elecciones municipales. Sin embargo, la distancia entre Belén Cachafeiro y Verónica Pichel se amplía por momentos. El último roce se produjo ayer y, la exalcaldesa del PP no quiso dejarlo pasar. “En Forcarei retrocedimos 50 años en democracia”, sentenció la ahora diputada en el Parlamento de Galicia, muy molesta por lo que estima una falta de transparencia por parte del gobierno socialista de Pichel.

No es la primera vez que el PP de Forcarei, el principal partido de la oposición municipal, denuncia que no se le da acceso a la documentación que solicita y que le corresponde para que pueda ejercer el papel de fiscalización al gobierno que en estos momentos le es propio. Sin embargo, ayer cayó la gota que colmó el vaso y la paciencia de la líder popular.

Cachafeiro se presentó en la casa de todos los forcaricenses alrededor de las once de la mañana. Llevaba con ella un certificado que habría de servirle de llave para acceder a la documentación que, dos meses antes, había solicitado ver en el Concello. “Es una ocultación total”, avanzó. Pidió documentos ligados al pan ReacPon de la Diputación, una subvención ligada al campo de fútbol y otra relativa a un parque eólico. Al no recibir respuesta en el plazo legal –cinco días para contestar, pudiendo indicar qué día se la darían–, pidió en Secretaría-Intervención un certificado de silencio. “Hay un silencio administrativo que me concede el derecho a la reclamación y, por tanto a ver la documentación”, indicó. El certificado en cuestión le llegó el viernes y, cuando quiso ejercer su derecho, se encontró con un telón de acero.

Orden expresa

“Me acaba de informar la secretaria-interventora de que tiene orden expresa de la alcaldesa de que ni vista ni copia de la documentación hasta el 27 de diciembre”, expuso Belén Cachafeiro, después de haber regresado al consistorio alrededor de las 14.00 horas de ayer para darle tiempo a la funcionaria a que trasladase a Pichel la intención de la exalcaldesa de hacer valer su derecho por silencio administrativo. “Entendemos que tiene muchas cosas que ocultar”, dijo la líder el PP, que advirtió de que, después de “dos años así” con el gobierno del PSOE, “hasta aquí llegó.”

“Pedí a la secretaria un certificado en el que recogiese que se negó a darme la documentación y tampoco le deja hacerlo”, aseguró Belén Cachafeiro, que adelantó que tomará las medidas pertinentes y presentará un escrito por registro. “Estamos seguros de que esa tozudez en incumplir la ley es porque algo esconde muy grave”, auguró. La actitud de la alcaldesa socialista no deja de llamar la atención del PP, subrayando que la ocultación que denuncian no corresponde al talante que le presumirían a una regidora joven, nacida en Democracia.