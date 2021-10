El BNG de Lalín urge explicaciones al gobierno local por las funciones que a su juicio está desempeñando un exasesor pese a haber sido cesado el 1 de junio pasado. El portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, asegura que José Iglesias, una de las personas contratadas como cargo de confianza por el gobierno de Crespo a principios del mandato se desplaza con frecuencia al rural para atender las demandas de los vecinos. En sus rondas por las parroquias, asegura, viaja en un vehículo oficial “rotulado del Concello de Lalín” y a veces acompañado de personal de la brigada de obras o de empleados encargados del mantenimiento de servicios como el de la electricidad.

Para el BNG estamos ante un caso de extrema gravedad porque el exasesor no tiene vínculo alguno con el ayuntamiento desde hace más de cuatro meses y no se explica en calidad de qué se presenta en las parroquias para atender las necesidades de los vecinos. Asegura que este escenario se reprodujo en más de una ocasión, corroborado por personas con las que contactó la organización nacionalista pues no era capaz de dar crédito a las informaciones que le estaban llegando. “Es gravísimo que una persona se arrogue competencias que no tiene, pero más todavía la utilización de medios públicos; es un escándalo mayúsculo”, exclama Vilariño.

Para el líder local del BNG estamos ante una evidencia más del concepto que tiene el Partido Popular sobre la separación de la estructura de partido y la pública. “Parece que no le llega con tantos asesores y dedicaciones exclusivas de concejales”. Anuncia la presentación de una iniciativa plenaria para pedir explicaciones y que se exigirán “responsabilidades políticas” por un episodio que nunca se recuerda.