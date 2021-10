La periodista centenaria del decano

Tengo que reprimir –y mucho– las ganas que siento de darle un achuchón. Intuyo su sonrisa detrás de la mascarilla. La delatan sus ojos, que acompañan alegres a una forma de hablar que te atrapa, que te invita a querer sentarte a su lado para pasar la mañana entera. “Yo no te veo la cara, pero ya ves que, si me tiras de la lengua, hablo sin parar”, bromea Carmen Santerbas Ramos. Es la que más primaveras cuenta en la residencia de mayores de A Estrada. En el mes de junio su tarta tendrá 100 velas y su estado es envidiable. Fue la primera en hablar ayer con la comitiva de autoridades desplegada en el centro, ganándoselas a todas como lo ha hecho conmigo, con un carácter tan abierto y afable que anima a lanzarle la siguiente pregunta para conocerla mejor. Su capacidad para comunicar fue lo que sirvió a esta viguesa –de nacimiento pero, sobre todo, de orgullo– para pasar años como colaboradora del diario decano de la prensa nacional.

¿Entonces es usted compañera?, le pregunto. Me aclara que ella nunca estuvo en nómina en FARO DE VIGO, pero que sí fue asidua colaboradora durante años. “En el FARO trabajaban dos vecinas mías y yo hacía muchos reportajes”, relata esta mujer con alma de periodista. De su historia se desprende que el suyo era, literalmente, el papel de ir, ver y contar, aunque no fuese su nombre el que figurase en la línea de crédito. Con arrojo y capacidad para ganarse la confianza de cualquiera, asegura que su facilidad para hablar le granjeaba buenas informaciones, recabando allí donde fuere todos los datos de interés sobre la información a la que tenía que dar cobertura para las páginas de la actualidad.

Ganas de saber

“Tenía un vecino que era periodista y empecé a salir con él. Decían que explicaba muy bien todo y salía con ellos. Hacía reportajes, pero sin nombre ni nada. Yo preguntaba y luego les decía a ellos y lo escribían; no llegué a estar empleada fija del periódico, pero me mandaban con ellos para hacer preguntas, reportajes y así. Era muy preguntona y me gustaba mucho saber” , bromea.

“Tengo una historia muy bonita para contar”, dice Carmen “Nací en la calle Cervantes y después viví en el Calvario y en Santa Rita”, explica. Recuerda con orgullo de hija lo culto que era su padre. “Me enseñó mucho”, narra. Sus abuelos paternos “tenían una colchonería en la Isla de San Simón” y su abuelo materno “era carabinero y decía que andaba siempre a caballo por Vigo”. “Cuando ya fui mayorcita mi madre me mandó a Barcelona, con unos tíos que vivían de la exportación de claveles. Allí conocí a una cubana, que tenía dos niñas. Yo había hecho una empanada para mi tía y se me ocurrió darles un poco a aquellas niñitas. Después ella me quería llevar para Cuba”. Recuerda que todos los papeles estaban ya preparados, pero que finalmente decidió quedarse por si no podía volver a su tierra.

La vida de esta viguesa la llevó a trabajar también con una gran pianista cubana. “Fui con ella a América en una gira de conciertos. En el Santa María nos asaltaron en medio del mar y nos pararon el barco. Nos tuvieron parados en el medio del océano, pero no nos hicieron nada”, cuenta. Sus ojos reflejan la emoción del momento. “Son cosas que pasaron”, prosigue.

Cuando el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entró ayer en el salón en el que pasaban el rato los mayores de la residencia, Carmen no tardó en arrancarse a hablar. “Me veo tan chiquitita al lado de este tipazo”, soltó al verse sentada frente al alcalde de A Estrada, José López Campos, con sus 2,02 metros de altura. “Sean bienvenidos y que traigan cosas buenas”, continuó. “Yo soy la mayor, no la más vieja” –se corrigió– “y la más años llevo en esta casa”.

"Estoy aquí porque quise yo venirme"

Declaró ufana que Vigo era su ciudad natal y también de donde procede su familia. Captó pronto la atención del presidente gallego, que se detuvo un buen rato a departir con esta viguesa y elogió la belleza del anillo que adornaba uno de sus dedos. “Estoy aquí porque quise yo venirme. Visité algunos pueblos y me gustó este porque estaba muy limpio. Me llamaron de otros sitios, pero estuve más de cinco meses esperando por esta plaza”, le contó. Su desparpajo la llevó a comparar el estado de revista que encontró en las calles estradenses con el de otras localidades, suscitando las risas de los presentes y la petición del presidente de que no constase en acta.

Hace 20 años que Carmen Santerbas Ramos vive en la residencia de A Estrada. “Cualquier día me echan”, bromea. “Cuídenme bien a la de Vigo”, dijo Feijóo al personal al abandonar la estancia. Antes de salir por la puerta para recoger las declaraciones del presidente autonómico decido quedarme a charlar un ratito más con esta compañera. Quizás no figurase en plantilla, pero lleva el periodismo en las venas. “Cualquier información que esté en mi mano, ya sabes dónde me tienes. Me ha gustado mucho hablar contigo”, me despide. Ahora soy yo quien oculta el gesto tras la mascarilla. Maldito COVID. Me ha privado de este achuchón.