Compromiso por Lalín y PSOE arremeten con dureza contra el alcalde, José Crespo, por sus manifestaciones sobre la situación de la Praza de Abastos. El coordinador de la formación galleguista, Rafael Cuíña, dice que las declaraciones del regidor son la demostración “de que ya se ven las costuras de su negligente gestión en este asunto”. Insiste en que el recinto está en mínimos históricos de ocupación y afea a Crespo por citar ahora la reforma de la parte baja “que desde hace décadas dejaron de la mano de Dios como si nada tuviesen que ver es llamarle parva a la gente”.

Admite que con el cuatripartito en el poder cerró el supermercado del recinto, pero hubo tres ofertas para reabrirlo, como así fue pese al recurso de una empresa que pretendió paralizar el proceso “en una adjudicación impecable de la que a lo mejor presuntamente sabe más Crespo que yo”. Cuíña insta al regidor a convocar a los placeros a una reunión “y que les cuente que la culpa es del gobierno anterior, a ver qué le dicen; y de paso qué va a hacer la reforma con fondos europeos que nadie conoce o con cualquier plan que surja” como manifestó. “Se acabó el cuento de echar las culpas a los demás de su nefasta gestión. Crespo tiene un equipo de súper asalariados lamentable e incapaz de la más mínima autocrítica”, dice, y lamenta que el ejecutivo culpe al cuatripartito de todos los problemas propios.

En relación al cambio de nombre de rúas, Cuíña niega que las impusiese decisiones pues hubo una comisión de expertos de la que el PP se negó a formar parte.

En relación al escaso nivel de ocupación del mercado de abastos, los socialistas advierten al primer edil que no tolerarán más mentiras “ni que siga culpando al anterior gobierno de todos sus problemas de gestión”. A su entender, el alcalde usó en la oposición la plaza como un arma de desgaste político “y tras su vuelta a la Alcaldía no impulsó ninguna medida de reactivación y abandonó la instalación”. Que planee la mejora del inmueble con fondos europeos u otras ayudas es, para el PSOE, la prueba de que no existen avances en el proyecto de remodelación.

1,5 millones para pantallas

Los socialistas tildan de “despropósito” la propuesta del regidor de destinar 1,5 millones de fondos europeos a la instalación de pantallas, máxime cuando a través del plan Smart City del cuatripartito ya existe un proyecto en esta línea, infrautilizado por este gobierno.