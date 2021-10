Me cuesta tanto olvidarte

Olvidar no es fácil. Y más si hay estímulos que evocan el recuerdo. Está claro que uno no puede borrar lo sucedido. No queda más remedio que asumir que, sencillamente, el pasado no puede cambiarse. Aun cuando existen formas para tratar de aliviar los agravios, toparse con imágenes que los recuerdan no es de gran ayuda. Consciente de ello, el BNG de Cerdedo-Cotobade pidió ayer al alcalde, Jorge Cubela, que elimine del espacio público toda la simbología de exaltación del franquismo que todavía persiste en este término municipal.

Los nacionalistas señalaron que en enero de 2020 el pleno rechazó, con los votos del Partido Popular, una iniciativa del Bloque para que se erradicasen estos símbolos de distintos lugares de este municipio fusionado. “En aquel pleno el señor Cubela basaba su negativa a aprobar la moción del BNG en que no contaba con fondos para poder llevar a cabo esa actuación, aun cuando a estas alturas, por higiene democrática, ya debería estar hecha”, rememora este grupo político. Al hilo de esta exposición, señala que a finales de septiembre la Diputación de Pontevedra lanzó una línea de ayudas para la eliminación de la simbología fascista en espacios públicos, una iniciativa a la que se podrían acoger concellos como el de Cerdedo-Cotobade. Esta línea de ayudas podrá destinarse, subrayan los nacionalistas, a obras de retirada de escudos, insignias y placas de las calles con nombres relacionados con el franquismo; retirada de estatuas, menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva o de cualquier huella de elogio; así como rehabilitaciones y restauraciones de los elementos de los bienes inmuebles de titularidad municipal directamente afectados con la retirada de estos símbolos.

La agrupación que lidera Ernesto Filgueira remarca que, atendiendo a esta línea de subvenciones, “la excusa dada por el regidor municipal para no cumplir con la Lei de Memoria Histórica no tiene ya sentido”. Es por ello que el BNG instó a Cubela a que, “por dignidad e higiene democrática”, solicite esta subvención y acometa, ”de una vez por todas”, la eliminación de “todos los restos todavía visibles del franquismo en este concello”. “Se lo debe a la dignidad de todas las víctimas de la dictadura y a sus familias”, concluyen.

A Estrada, en la lista

Cerdedo-Cotobade no es, ni mucho menos, el único municipio de la zona en el que la huella del franquismo se resiste a desaparecer. A Estrada, por ejemplo, fue uno de los 656 ayuntamientos de toda España señalados en 2019 por la Dirección General de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia y a los que se pidió la “retirada inmediata” de los vestigios de la franquismo que todavía perviven en sus espacios públicos, reclamando a los gobiernos autonómicos que verificasen su retirada.

Los ejemplos en este sentido son abundantes y en muchos casos vienen a demostrar la falta de interés, tanto a nivel político como social por dar pasos en este sentido. A estas alturas A Estrada cuenta con tres calles céntricas que pondrían al Concello en un compromiso. Destaca la Calvo Sotelo, una de las calles más importantes de la villa. En el año 2006, el gobierno de A Estrada cedió la presión y aprobó el cambio de denominación de la calle Capitán Bernal, aunque solo en la teoría. Iryda sería otro de los puntos espinosos del callejero estradense. ¿Por qué? Pues porque el nombre hace referencia al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, fundado en 1971 y desaparecido en 1995. En este caso se trata de una calle dedicada a una institución creada en la época del gobierno de Franco, por lo que también se considera que un símbolo heredado del régimen.

A mayores, A Estrada cuenta también con simbología del régimen en diferentes lugares. Especialmente llamativos son los carteles que se pueden encontrar en las fachadas de algunas casas del casco urbano con el símbolo de la Falange y el sello del Ministerio de la Vivienda.